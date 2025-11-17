Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Барриос рассказал, на какого российского футболиста он равняется

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос заявил, что восхищается игроком сине-бело-голубых Александром Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"
"С самого начала, в течение многих лет, честно признаюсь, я огромный фанат Александра Ерохина. Для меня он ориентир, я восхищаюсь им. Он никогда ни на что не жалуется, суперпрофессионал. Независимо от того, сколько игрового времени ему дают, он действует так, что с него всегда можно брать пример", — сказал Барриос в выпуске СБГ Шоу.

Колумбиец начал выступать за "Зенит" в январе 2019 года. До перехода в российский клуб он играл в аргентинском "Бока Хуниорс". В текущем сезоне Барриос принял участие в 16 матчах в составе санкт-петербургской команды, где отметился одной голевой передачей.

Александр Ерохин в сезоне-2025/26 сыграл в 12-ти встречах за сине-бело-голубых, записав на свой счет три забитых мяча и одну передачу.

"Зенит" после 15-ти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

