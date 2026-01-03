"Атмосфера на футболе и на концерте отличается кардинально. Потому что на стадионе я практически ничего не слышу, я погружен и сконцентрирован на футболе, на моментах, чтобы ничего не пропустить. И даже когда 50 тысяч болельщиков, ты не слышишь их. Только когда выходишь на поле и во время пауз в игре. Все остальное время ты погружен в процесс и не слышишь ничего вокруг", — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.
Ранее 46-летний арбитр Карасев выступил на фестивале "Главная Metal-Елка страны". Сергей Карасев сыграл на электрогитаре совместно с рок-группой Catharsis. Ранее он уже выходил на сцену с этой группой в 2021 году.
Сергей Карасев является арбитром матчей РПЛ. Он судит матчи ФИФА с 2010 года. Специалист также работал на играх чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы в 2016 и 2020 году. Кроме того, Карасев также судил матчи чемпионата Саудовской Аравии.
Арбитр Карасев сравнил выступление на рок-концерте и работу на матчах
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев высказался о своем выступлении на рок-концерте.
Фото: РИА Новости