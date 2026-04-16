Быстров: решение ужесточить лимит на легионеров правильное

Решение Минспорта ужесточить лимит на легионеров правильное, так как некоторыми клубами РПЛ руководят нефутбольные люди, которые делают какую-то дичь только для того, чтобы заработать на трансферах.Может, теперь построят на эти деньги несколько футбольных манежей, начнут уделять больше времени своим академиям и развивать детско-юношеский спорт", - сказал Быстров "РБ Спорт".
13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.
Напомним, что сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а выпускать на поле — не более восьми.