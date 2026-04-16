Лига Европы УЕФА

Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Быстров: решение ужесточить лимит на легионеров правильное

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Решение Минспорта ужесточить лимит на легионеров правильное, так как некоторыми клубами РПЛ руководят нефутбольные люди, которые делают какую-то дичь только для того, чтобы заработать на трансферах.
Может, теперь построят на эти деньги несколько футбольных манежей, начнут уделять больше времени своим академиям и развивать детско-юношеский спорт", - сказал Быстров "РБ Спорт".

13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.

Напомним, что сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а выпускать на поле — не более восьми.


