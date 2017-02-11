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10:13
Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком (3)
Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком (3)
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Зинедин Зидан: "Реал" не хочет предоставить стадион "Барселоне"? Они поступили бы так же
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить за Эвера Банегу 25 млн евро
Полузащитник "Интера" Эвер Банега попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Itasportpress.
Китайский клуб готов заплатить за аргентинца 25 млн евро. Напомним, что за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.
Китайский клуб готов заплатить за аргентинца 25 млн евро. Напомним, что за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.
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