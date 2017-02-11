"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить за Эвера Банегу 25 млн евро

Полузащитник "Интера" Эвер Банега попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Itasportpress.



Китайский клуб готов заплатить за аргентинца 25 млн евро. Напомним, что за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.