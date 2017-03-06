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Сергей Хусаинов: судейство в матче "Спартака" наводит на нехорошую мысль о Безбородове
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи Владислава Безбородова, который обслуживал матча 18-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" (2:2).
"Владислав Безбородов оставил двоякое впечатление. Вроде бы арбитр всё видит, но не свистит. Как будто у него существуют какие-то неприкасаемые игроки. Помимо момента, когда Денис Глушаков играл открытой подошвой против Юрия Газинского, был ещё момент во втором тайме, когда Фёдор Смолов сыграл точно так же против защитника "Спартака", и Безбородов назначил фол в пользу "Краснодара". Если игроки идут открытой подошвой, это жёлтая карточка.
Споры касательно единоборства Ильи Кутепова со Смоловым спровоцировал арбитр. В том эпизоде нарушал правила Смолов, он въехал в бочину Кутепову. Дай свисток, и не было бы возмущений по поводу возможного пенальти. Существует так называемый принцип преимущества. Его нужно применять только для сохранения атаки, когда форвард отрывается от защитника, а его толкают. А когда по отношению к защитнику совершают малейшее касание, нужно сразу свистеть.
Что касается пенальти, то он был назначен верно. Вопрос к Комбарову: зачем нужно было бить Гранквиста, он же не Неймар или Месси? Да, это было неумышленно, но необязательно.
В эпизоде с рассечением брови Лоренсо Мельгарехо фола не было. Гранквист выпрыгивал за мячом, когда вокруг никого не было, а Лоресно сам влетел в локоть шведа. Был ещё спорный момент, когда Мельгарехо в борьбе за мяч блокировал Станислава Крицюка. Так делать нельзя. Но судья не свистнул.
Спорные моменты наводят на нехорошую мысль, что арбитр пришёл не просто посудить, но и вмешаться в ход игры", — цитирует Хусаинова "Чемпионат.com".
"Владислав Безбородов оставил двоякое впечатление. Вроде бы арбитр всё видит, но не свистит. Как будто у него существуют какие-то неприкасаемые игроки. Помимо момента, когда Денис Глушаков играл открытой подошвой против Юрия Газинского, был ещё момент во втором тайме, когда Фёдор Смолов сыграл точно так же против защитника "Спартака", и Безбородов назначил фол в пользу "Краснодара". Если игроки идут открытой подошвой, это жёлтая карточка.
Споры касательно единоборства Ильи Кутепова со Смоловым спровоцировал арбитр. В том эпизоде нарушал правила Смолов, он въехал в бочину Кутепову. Дай свисток, и не было бы возмущений по поводу возможного пенальти. Существует так называемый принцип преимущества. Его нужно применять только для сохранения атаки, когда форвард отрывается от защитника, а его толкают. А когда по отношению к защитнику совершают малейшее касание, нужно сразу свистеть.
Что касается пенальти, то он был назначен верно. Вопрос к Комбарову: зачем нужно было бить Гранквиста, он же не Неймар или Месси? Да, это было неумышленно, но необязательно.
В эпизоде с рассечением брови Лоренсо Мельгарехо фола не было. Гранквист выпрыгивал за мячом, когда вокруг никого не было, а Лоресно сам влетел в локоть шведа. Был ещё спорный момент, когда Мельгарехо в борьбе за мяч блокировал Станислава Крицюка. Так делать нельзя. Но судья не свистнул.
Спорные моменты наводят на нехорошую мысль, что арбитр пришёл не просто посудить, но и вмешаться в ход игры", — цитирует Хусаинова "Чемпионат.com".
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