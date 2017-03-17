Без подогретых шариков. Итоги жеребьёвок 1/4 финала лиги чемпионов и лиги Европы

В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьёвка четвертьфинальных матчей лиги чемпионов и лиги Европы. О результатах и шансах команд пройти дальше по сетке турниров - в материалеОпределённость в главном турнире наступила через пару минут после наступления двух часов дня по московскому времени. В итоге, пары сложились следующим образом:То, о чём судачили многие болельщики, так и произошло: "Реалу" не достался "Лестер". Англичане сыграют с другим мадридским клубом. Естественно, это их первая дуэль в современной истории лиги чемпионов - чемпионы Англии впервые выступают на таком высоком уровне в 21-ом веке, и количество грандов из других стран, попадавшимся им в еврокубках, естественно, пока невелико. "Атлетико" пока ни разу не проигрывал английским клубам у себя дома - 5 побед и 5 ничьих. На выезде статистика поскромнее - 2 победы при 4 ничьих и 4 поражениях. Интересно, что три года назад в противостоянии с "Челси" "матрасники" переиграли соперников с общим счётом 3-1 при том, что в их составе отличился нынешний форвард "синих" Коста, а за тех забил Торрес, который сейчас числится в составе испанской команды."Атлетико" и "Лестер" дважды пересекались в футбольной истории 20-го века в евротурнирах. В сезоне 1961/62 гг. испанцы переиграли англичан со счётом 3-1 в двухматчевом противостоянии Кубка обладателей кубков, а в сезоне 1997/98 в первом круге кубка УЕФА они также оказались сильнее по итогам двух матчей, на сей раз со счётом 4-2."Атлетико" (Испания) 75% - 25% "Лестер" (Англия).Дортмунду достался "Монако", и, на первый взгляд, эта пара кажется самой "свежей" и способной показать взаимоатакующий футбол с равными шансами на успех. Футбол "Боруссии" влюбил нас ещё при Клоппе, а "Монако" только в этом сезоне (самая результативная команда лиг ТОП-5). После феерии в матчах с "Манчестер Сити" хоть кому-то кажется, что немцы будут фаворитами в играх с командой Рыболовлева? В клубных турнирах УЕФА "Монако" и "Боруссия" пока ещё не встречались.Из забавных фактов: наконечник "Боруссии", острый форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, шесть лет назад выступал на правах аренды за "Монако", отличившись всего лишь 2 раза за 19 игр чемпионата. После такого сезона итальянский "Милан", которому принадлежали права на форварда, продал его в "Сент-Этьен", после которого через два года габонец и оказался в "Боруссии"."Боруссия Д" (Германия) 45% - 55% "Монако" (Франция).Самую "вкусную" пару Йан Раш, вытаскивающий шары из корзины, заготовил с третьей попытки. "Немецкая "Бавария" встретится с "Реалом". Карло Анчелотти возвращается на "Сантьяго Бернабеу" в попытке обыграть своего ученика Зинедина Зидана. Сложно придумать более громкую и сладкую афишу. Итальянец, тренируя "Реал", сумел выиграть лигу чемпионов с первой же попытки, и тот турнир стал рекордным десятым победным для самого титулованного клуба в истории лиги чемпионов.Между собой немцы и испанцы провели 22 официальных матча, причём все состоялись на самом высшем эшелоне футбольной иерархии - в лиге чемпионов. "Бавария" одержала 11 побед, Мадрид - 9 побед, ещё две игры завершились ничейным результатом, при том, что последние три матча остались за "Реалом". В последнем из них "сливочные" выиграли со счётом 4-0, когда их тренировал Анчелотти, который теперь будет на другом берегу. Самым быстрым мячом в истории этого турнира считается забитый спустя 11 секунд гол Роя Макая в ворота Икера Касильяса. Ему уже десять лет."Бавария" (Германия) 50% - 50% "Реал" (Испания)В последнем четвертьфинале мы будем наблюдать за противостоянием лучшей обороны и атаки турнира. На счету "Ювентуса" всего 2 пропущенных мяча, зато "Барселона" забила аж 26 в ворота соперников. Каталонцы на равных играют с представителями серии А в Италии (6 побед, 9 ничьих, 6 поражений), зато дома камня на камне не оставляют от их обороны, побеждая в 14-и играх всего при двух поражениях и пяти ничьих. Непосредственно друг с другом соперники встречались 7 раз. Здесь также преимущество у сине-гранатовых: 3 победы против двух у "Юве".Даниэл Алвес пару дней назад заявлял, что его устроит любой соперник в четвертьфинале, кроме "Барсы". Что ж, проведшему почти две с половиной сотни матчей за испанский клуб в течении восьми лет защитнику не подфартило - придётся встретиться со старыми друзьями уже меньше, чем через месяц."Ювентус" (Италия) 45% - 55% "Барселона" (Испания)Жеребьёвка лиги Европы состоялась через час после определения пар старшего турнира. Здесь соперничество межу собой продолжат следующие команды:Главный фаворит нынешней лиги Европы "Манчестер Юнайтед", одолевший вчера "Ростов", поедет в Бельгию, чтобы продолжить победную поступь в этом турнире в играх с "Андерлехтом". Бельгийцы кстати тому же "Ростову" уступили в этом еврокубковом сезоне ещё летом 2016-го года, хотя по его итогам забрались дальше россиян. Схожая участь, по идее, ждёт их и в четвертьфинале лиги Европы. Взять хотя бы статистику, хотя она в футбол и не играет: МЮ в трёх играх с "Андерлехтом" на своём поле забил 18 голов, пропустив лишь один раз. В сезоне 1956/57 англичане нанесли бельгийцам самое крупное поражение в их истории, забив тем 10 мячей, на которые "Андерлехт" ответить не смог. Последний визит в Бельгию завершился разгромом "Брюгге" 4-0. Да, вчера мы не видели манкунианцев в идеальном состоянии, но то была особая магия "Ростова", против которого последние два сезона никому не удаётся показывать идеальный футбол."Андерлехт" (Бельгия) 10% - 90% "Манчестер Юнайтед" (Англия)"Сельта", переигравшая по делу "Краснодар", считается явным фаворитом и в противостоянии с "Генком", одолевшим намедни своих собратьев по бельгийскому чемпионату из Гента. Аутсайдеры могут почерпнуть информацию о своём сопернике от испанца Наранхо, перешедшего к ним как раз из команды из Виго. Он, правда, сыграть против своих недавних одноклубников не сможет, но всей возможной теоретикой, несомненно, поможет. Зато вингер "Сельты" Бонгонда, бельгиец по происхождению, проведёт уже не первый матч против "Генка", В одной из таких игр за "Зюльте-Варегем" он даже забил гол. "Генк" прошлой осенью на групповой стадии лиги Европы уже играл в Испании. В ворота бельгийцев пять мячей забил Ариц Адурис - это первый пента-трик в истории лиги Европы."Сельта" (Испания) 85% - 15% "Генк" (Бельгия)"Аякс" - "Шальке" - первая, пожалуй, пара в четвертьфинальных противостояниях второго по рангу клубного турнира Старого Света, в которой нет очевидного фаворита. "Аякс" в своё время побеждал и в более престижном Кубке европейских чемпионов, и вообще в домашнем противостоянии с немецкими клубами у голландцев очевидное преимущество: 12 побед в 14-и матчах. За "Аякс" ныне продолжает выступать защитник Вестерманн, который провёл более сотни матчей за немецкий клуб в конце нулевых. В "Шальке" тоже есть подобный "перебежчик" - Класса-Яна Хунтелаара вы, конечно же, знаете."Аякс" (Нидерланды) 40% - 60% "Шальке (Германия)Заключительная пара 1/8 финала лиги Европы - "Лион" - "Бешикташ". Французы не ездили в Турцию уже более десяти лет с официальными встречами (помните те сезон за сезоном, когда "Лион", будучи неоспоримым чемпионом во Франции, не мог преодолеть планку 1/8 финала лиги чемпионов?), поэтому нынешние игры будут в какой-то степени ностальгическими. В Турции считают, что эта пара будет "ранним финалом. Вице-президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби прокомментировал итоги жеребьёвки так:. Тем не менее, фаворитом в этой паре видятся французы. Остаётся напомнить, что это будет первое противостояние между этими клубами в рамках еврокубковых турниров."Лион" (Франция) 60% - 40% "Бешикташ" (Турция)