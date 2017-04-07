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Юлиан Нагельсман может уйти из "Хоффенхайма"

Как сообщает Bild, наставник немецкого "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман может покинуть клуб уже по окончании нынешнего сезона.

Несмотря на то, что контракт специалиста рассчитан еще на 2 года, он имеет право сменить место работы, если поступит более выгодное предложение. Напомним, что Нагельсман возглавил команду в феврале прошлого года, став самым молодым тренером в истории лиги, а уже в этом сезоне поднял команду до зоны Лиги чемпионов.
Теги: Хоффенхайм
Сегодня, 03:22
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