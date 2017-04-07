Юлиан Нагельсман может уйти из "Хоффенхайма"

Как сообщает Bild, наставник немецкого "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман может покинуть клуб уже по окончании нынешнего сезона.Несмотря на то, что контракт специалиста рассчитан еще на 2 года, он имеет право сменить место работы, если поступит более выгодное предложение. Напомним, что Нагельсман возглавил команду в феврале прошлого года, став самым молодым тренером в истории лиги, а уже в этом сезоне поднял команду до зоны Лиги чемпионов.