Лондонский "Арсенал" заинтересовался Кингсли Команом

По информации Telefoot, лондонский "Арсенал" заинтересовался вингером мюнхенской "Баварии" Кингсли Команом. Напомним, что права на футболиста принадлежат "Ювентусу", а за мюнхенцев он выступает на правах аренды, но у чемпионов Германии есть опция приоритетного выкупа. Правда, "канониры" уже сделали официальный запрос по трансферу игрока и планируют предложить ему выгодный контракт.