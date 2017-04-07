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Лондонский "Арсенал" заинтересовался Кингсли Команом

По информации Telefoot, лондонский "Арсенал" заинтересовался вингером мюнхенской "Баварии" Кингсли Команом. Напомним, что права на футболиста принадлежат "Ювентусу", а за мюнхенцев он выступает на правах аренды, но у чемпионов Германии есть опция приоритетного выкупа. Правда, "канониры" уже сделали официальный запрос по трансферу игрока и планируют предложить ему выгодный контракт.
Теги: Коман Арсенал Бавария
Сегодня, 03:22
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