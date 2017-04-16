Превью. 32 тур. ФНЛ

В прошлом туре "Динамо" уже оформило выход в РФПЛ. Через пару туров такая же участь ждёт "Тосно". Борьба осталась за попадание в зону стыковых матчей и выживание.В крайнем туре "СКА-Хабаровск" выдержал натиск калининградской команды и сумел увезти с выезда одно очко. Таким образом, безвыигрышная серия коллектива Андрея Гордеева продлилась до трёх матчей. "Зенит-2" в этом плане имеет ещё более худший показатель, увеличив свою серию в крайнем туре неудач до девяти поединков. Если верить букмекерам и специалистам, которые в предстоящем туре ставят на хозяев, то подопечные Владислава Радимова проведут десятый юбилей тур без побед."Тамбов" – "Волгарь"Тамбовчане провели дома 16 игр (+6,=5,-5,15:10). Как видите, команде осталось провести дома 3 встречи, и, наверняка, игроки приложат все силы, чтобы выступить в них, как можно, удачнее. Волжане сыграли в гостях 15 раз (+1,=4,-10,7:24). Вроде бы показатели не радостные, но в последних трёх выездных играх подряд астраханцы не проигрывают.В первом круге команды разошлись миром, не забив друг другу голов. Аналогичный результат ждал юных "красно-белых" в прошлом туре. Настало время забивать? Думаю, что да. К тому же болельщики "Спартака-2" верят в свою молодую команду, что подтверждается их количеством на домашних поединках.В прошлом туре "Динамо" оформило выход в РФПЛ. Для этого хватило даже ничейного результата в матче против "Химок". На предстоящий поединок москвичи выходили бы безусловными фаворитам, но выполненное желание вернуться в элиту отечественного футбола выполнено, а значит можно дать основным игрокам расслабиться. Если наставник "бело-голубых" того же мнения, то в предстоящей встрече можно ждать чего угодно, вплоть до победы хозяев. Тем более, что три очка "Сибири" крайне важны, для того, чтобы начать новый сезон в ФНЛ."Спартак-Нальчик" в прошлом туре неожиданно смог свести вничью поединок против своих тезок из "Спартака-2". Учитывая, что за три крайних тура кабардино-балкарская команда набрала пять очков, то расценивать их шансы на спасение можно, как неплохие. В предстоящем туре Нальчик будет рад и ничейному результату, а набирать очки им будет нужно в следующих матчах.Покер от Козлова позволил "Енисею" одержать крупную победу над саранской командой в первом круге. "Мордовия" готовит реванш, тем более, что три очка словно спасительный круг для них. Неудача для "Енисея" лишь осложнит борьбу за попадание в стыковые матчи.В играх первого дивизиона соперники встречались между собой 17 раз. У волжан на одну победу больше – 6, зато по забитым мячам абсолютное равенство – 22:22. Учитывая, что "Нефтехимик" уже бросил бороться, то три очка достанутся "Соколу" без особых проблем.Главный арбитр матча Антон Анопа в текущем первенстве провёл 10 игр. В этих поединках он вынес 36 предупреждений (16 – хозяевам поля), удалил с поля четверых футболистов (по два с обеих сторон), а также назначил 1 пенальти, который пробили хозяева. "Балтика" в этом первенстве провела один матч под управлением этого судьи. Калининградцы уступили в Хабаровске 0:1."Тюмень" имеет в своей копилке на один балл больше, и находится на ступеньку выше. У сибиряков плацдарм для попадания в стыки ещё лучше, но они не ставят подобной задачи. Однако последние результаты краснодарского клуба говорят о том, что "Кубань" не теряет надежд на высокие места. С другой стороны, слухи о расформировании клуба и образовании новой команды, которая начнёт своё движение с ПФЛ."Шинник" не может набрать очки уже два тура подряд. Сначала ярославцам досталось от "Мордовии", затем от "Кубани". Любопытно, что обе встречи завершились с минимальной победой соперников "Шинника". "Факел", напротив, свои матчи обычно завершает с количеством голов больше трёх. Чья возьмёт? Узнаем сегодня вечером.