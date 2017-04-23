Обзор. 33 тур. ФНЛ

Московское "Динамо" уже два тура, как оформило прописку в РФПЛ, но продолжает играть сильнейшим составом и выигрывать. "Тосно", наоборот, не может набрать полноценные три очка, и окончательно поднять свой класс.: Самодин, 37 – 1:0. Алиев, 90 –2:0.Андрей Тихонов, главный тренер "Енисея": "Мы играем в футбол и пытаемся минимизировать моменты возле наших ворот. Играя с "Кубанью", одной из лучших команд лиги сейчас, нам, считаю, это удалось. Сегодня играли две равных команды, но мы выиграли благодаря хорошей поддержке болельщиков, желанию и удаче! Такие матчи, как сегодня, украшают ФНЛ, потому что качество игры было достаточно высоким с обеих сторон. Повторюсь, что я очень рад победе, потому что между "Кубанью" прошлогодней и нынешней огромная разница."Кутьин, 45 – 1:0. Столбовой, 83 – 1:1Нереализованный пенальти: Минич, 83 (вратарь)Уже второй тур подряд "Тосно" не может одержать победу. На сей раз подопечные Дмитрия Парфёнова не смогли обыграть "Луч-Энергию". Пришлось даже отыгрываться, да и одно очко в этой игре для "лесников" можно считать достижением.Давыдов , 76 – 0:1.Удаление: Сурков, 30 (грубая игра).В матче против главного аутсайдера сезона юные игроки "красно-белых" с трудом взяли три очка. Отличился у "Спартака-2" Денис Давыдов, именуемый будущим Месси. Верим, что уже в новом сезоне увидим его в матче за основной состав москвичей.Касьян, 17 – 0:1. Мамтов, 66 – 1:1 (пенальти). Мамтов, 72 – 2:1 (пенальтти). Мамтов, 81 – 3:1 (пенальти).За полчаса до конца встречи "Факел" уверенно вёл встречу к победе, но в дело вмешался Хасан Мамтов и рефери. Буквально за треть поединка Мамтов догнал своего соперника по борьбе за лучшего бомбардира Панченко, реализовав три пенальти.Трусевич, 90Удаления: Соблироов, 79 (неспорт. повед.). Алумона, 79 (неспорт. повед.)."Тамбов" спас игру уже в добавленное время. Гол Трусевича стал единственным в матче.: Панченко, 13 – 1:0. Осипов, 40 – 1:1. Бечирай 2:1.Под занавес первого тайма команды вышли из "спячки". Сначала Амбарцумян со штрафного немного откатил мяч назад и Осипов с двадцати метров пробил точно в правую "девятку". Уже в следующей атаке всё тот же Осипов упустил Бечирая, который выходил один на один с Леоновым, но переиграть голкипера "Мордовии" не смог. На этом опасности первой половины встречи не закончились. Луценко пробил в дальний угол, но чуть не повезло, мяч угодил в штангу. А в заключительной атаке сорокапятиминутки поучаствовали Катрич, Луценко и Бечирай, но удар последнего с близкого расстояния пришёлся в Леонова. В начале второй половины матча ударная сила "Динамо" продолжило осаждать ворота соперника. В итоге, Бечирай головой переправил игровой снаряд в сетку рамки Леонова.Дзахов, 85.За пять минут до финального свистка Климов неудачно сбросил мяч прямо на ногу Дзахову, тот не растерялся, тут же пробил прямо в левый нижний угол.Сиротов, 33 – 0:1. Кузьмичёв, 73 – 1:1. Исаев, автогол, 82 – 1:2. Нильсен, 90 – 1:3.В дебюте встречи инициатива досталась гостям, но неожиданный мяч в середине первого тайма от Сиротова заставил "Химки" усилить давление. В итоге, своего "горожане" добились в середине второй половины матча, когда Кузьмичёв откликнулся на подачу с правого фланга и головой переправил игровой снаряд в ворота Бабурина. А уже в последние десять минут встречи Исаев срезал мяч в свои ворота, чем вызвал невероятную радость гостей. Окончательный счёт в матче установил Нильсен, завершивший контратаку "Химок".