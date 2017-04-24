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Александр Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом" в 25-м туре чемпионата России.
26-летний Кокорин получил травму еще по ходу матча с "Уралом" (2:0) в субботу на матче-открытии стадиона "Санкт-Петербург". Александр ушел с поля за пару минут до конца первого тайма и вынужден был досматривать матч со скамейки запасных.
Сегодня футболист вместе с "Зенитом" вышел на тренировку в преддверии матча с "Оренбургом", который пройдет на выезде в среду, 26 апреля (17.00). Впрочем, Кокорин занимался по индивидуальной программе, и решение о его участии в игре с "Оренбургом" будет приниматься тренерским штабом завтра, непосредственно перед вылетом в Оренбург.
"Спорт день за днем"
26-летний Кокорин получил травму еще по ходу матча с "Уралом" (2:0) в субботу на матче-открытии стадиона "Санкт-Петербург". Александр ушел с поля за пару минут до конца первого тайма и вынужден был досматривать матч со скамейки запасных.
Сегодня футболист вместе с "Зенитом" вышел на тренировку в преддверии матча с "Оренбургом", который пройдет на выезде в среду, 26 апреля (17.00). Впрочем, Кокорин занимался по индивидуальной программе, и решение о его участии в игре с "Оренбургом" будет приниматься тренерским штабом завтра, непосредственно перед вылетом в Оренбург.
"Спорт день за днем"
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