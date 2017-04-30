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Марсело: мы добились очень трудной победы

Защитник мадридского "Реала" Марсело прокомментировал победу своей команды в матче против "Валенсии" (2:1).

"Неизвестно, станет ли мой гол решающим в борьбе за чемпионство. Мы добились очень трудной победы. Ради результата мы отдали все силы на поле. Я рад тому, что мы набрали три очка. Чтобы стать чемпионами, мы должны выигрывать и дальше", - цитирует Марсело AS.
Теги: Марсало Реал Валенсия
Сегодня, 10:21
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