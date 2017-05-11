Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Зинедин Зидан: матч с "Ювентусом" будет особенным для меня

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2).

"Знал, что нам придется несладко в первые 25 минут. "Атлетико" забил два гола. Но затем мы обрели себя и забили потрясающий мяч. Я спросил у Бензема, как ему удалось создать этот момент, но даже он не смог ответить. После перерыва мы заиграли еще лучше. Рады, что вышли в финал. Я очень горжусь своими игроками. До финала длинный путь, и пройти его непросто. Мои поздравления ребятам.

"Атлетико" сильно начал. Соперник превосходно играл в первые минуты. Мы могли лучше сыграть в эпизоде с первым пропущенным мячом, но это футбол. Благодаря терпению мы нашли свою игру. В целом, мы были лучше. Иско блестяще действовал между линиями и принес много пользы.

Матч с "Ювентусом" будет особенным для меня. "Юве" сыграл важную роль в моей игровой карьере. Этот клуб дал мне все. Но сейчас я тренирую "Реал", клуб всей своей жизни. Это будет прекрасный финал.

"Ювентус" не случайно дошел до финала. Туринцы заслуженно прошли этот сложный путь, как и мы. Второй финал кряду - это результат нашего труда. Впереди у нас три важных матча в чемпионате. Потом будет время подумать о финале. Сегодня я счастлив и горжусь всеми", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Теги: Зидал Реал Атлетико Ювентус
Сегодня, 06:03
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:44) #
  • -1
  •  (1)

да уж Бензема вообще что-то невероятное сделал, так и не понял как у него так получилось


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.