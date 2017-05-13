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Роналдиньо: защитнику ЦСКА Фернандесу повезло, что его позвали играть за Россию

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, посетивший Казань для открытия парка Кубка конфедераций 2017 года, прокомментировал тот факт, что его соотечественник, защитник ЦСКА Марио Фернандес, получил российское гражданство и теперь имеет право играть за сборную России.

"Он прекрасный футболист. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед", — цитирует Роналдиньо "Спорт Бизнес Online".
Теги: Роналдиньо ЦСКА Фернандес
Сегодня, 21:01
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