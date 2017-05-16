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Олег Кононов может возглавить "Пахтакор"

Экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов может возглавить "Пахтакор", утверждает Tribuna.uz.

По данным источника, белорусский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера команды. Также в услугах тренера заинтересован "Кайрат".
Теги: Кононов
Сегодня, 16:01
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