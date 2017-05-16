Олег Кононов может возглавить "Пахтакор"

Экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов может возглавить "Пахтакор", утверждает Tribuna.uz.



По данным источника, белорусский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера команды. Также в услугах тренера заинтересован "Кайрат".