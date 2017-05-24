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Полное импортозамещение в российском футболе
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Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ

Россия тратит колоссальные средства на стройку объектов к грядущему чемпионату мира, но встречу с Джанни Инфанино провёл на стадионе ФК «Краснодар», а все пресс-релизы с этого события создавали ощущение, что Сергей Галицкий и его частные средства тут как бы и ни при чём.








Коллеги, краснодарские и не только, возмущены:

Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ




Улавливаете причинно-следственную связь, Сергей Николаевич?



В публикации, посвящённой посещению академии «Краснодара», вышедшей на сайте Президента, о Галицком также ни слова: рассказано лишь о впечатляющих результатах его трудов. Портал Администрации Краснодарского края поступил аналогично.

Ну а главной звездой вечера стал губернатор Краснодарского края Кондратьев, который попросил Президента провести полное импортозамещение в российском футболе. Тот согласился то ли в шутку, то ли всерьёз.



Не удивлюсь, если всерьёз: мнение людей, которые довели клуб до грани банкротства и спустили его в ФНЛ, в нашей стране по идее должно быть важнее мнения человека, выстроившего образцовую футбольную инфраструктуру и один из лучших клубов России.

Теги: Путин Инфантино ФИФА Галицкий Краснодар
Сегодня, 11:28
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№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sewer 79
Среди этой братвы Галицкий не выгодно отличается ростом.

жаль, что Прохорова не пригласили...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
чего ж на Крестовский не свозили?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:03) #
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online

"не одного" упоминания.
Тов. Осипяну срочно учить великава и магучива!
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
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online

Среди этой братвы Галицкий не выгодно отличается ростом.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 11:53) #
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Глупая статья.ЧМ на этом стадионе скорее всего пройдёт.просто не все стадионы,которые планируют задействовать в этом мероприятии успеют построить.а у Галицкого уже все готово.это запасной вариант,вот его и показали.
Регистрация: 18.08.2011
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ну какие могут быть комментарии. Неужели Кондратьеву не стыдно!? Да и за президента........
Регистрация: 16.05.2017
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
любим мы пыль в глаза пускать...

Подозреваю, что это происки Мутка, причем для обоих сторон, а Путин вообще не в курсе, в каких городах будут матчи ЧМ проводиться.
Регистрация: 17.05.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не понял, в чем претензия?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
И "анахуа" рассказывать про этих "говномётов"? Как сейчас вижу шо в Германии, Англии, Испании и Италии государство понастроило стадионов для "простых мальчишек". Хватит и Лужи на всех. А стадион в Питере будет как образец "админресурса" "самой впопулярной" команды. А заметочка сугубо для наваливших.
Регистрация: 18.02.2012
№2 Написал: grisha (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если инфантину можно привести вместо стадиона ЧМ, куда хочет вова, то он полный баран
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:35) #
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любим мы пыль в глаза пускать...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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