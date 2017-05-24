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Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ
Россия тратит колоссальные средства на стройку объектов к грядущему чемпионату мира, но встречу с Джанни Инфанино провёл на стадионе ФК «Краснодар», а все пресс-релизы с этого события создавали ощущение, что Сергей Галицкий и его частные средства тут как бы и ни при чём.
Коллеги, краснодарские и не только, возмущены:
Улавливаете причинно-следственную связь, Сергей Николаевич?
В публикации, посвящённой посещению академии «Краснодара», вышедшей на сайте Президента, о Галицком также ни слова: рассказано лишь о впечатляющих результатах его трудов. Портал Администрации Краснодарского края поступил аналогично.
Ну а главной звездой вечера стал губернатор Краснодарского края Кондратьев, который попросил Президента провести полное импортозамещение в российском футболе. Тот согласился то ли в шутку, то ли всерьёз.
Не удивлюсь, если всерьёз: мнение людей, которые довели клуб до грани банкротства и спустили его в ФНЛ, в нашей стране по идее должно быть важнее мнения человека, выстроившего образцовую футбольную инфраструктуру и один из лучших клубов России.
Коллеги, краснодарские и не только, возмущены:
Улавливаете причинно-следственную связь, Сергей Николаевич?
В публикации, посвящённой посещению академии «Краснодара», вышедшей на сайте Президента, о Галицком также ни слова: рассказано лишь о впечатляющих результатах его трудов. Портал Администрации Краснодарского края поступил аналогично.
Ну а главной звездой вечера стал губернатор Краснодарского края Кондратьев, который попросил Президента провести полное импортозамещение в российском футболе. Тот согласился то ли в шутку, то ли всерьёз.
Не удивлюсь, если всерьёз: мнение людей, которые довели клуб до грани банкротства и спустили его в ФНЛ, в нашей стране по идее должно быть важнее мнения человека, выстроившего образцовую футбольную инфраструктуру и один из лучших клубов России.
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