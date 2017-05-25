Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вячеслав Малафеев: с днём рождения, Великий Клуб Петербурга!

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поздравил клуб с днем рождения. Сегодня питерский клуб празднует 92-летие.

"С днём рождения, Великий Клуб Петербурга!" - написал Малафеев в твиттере.
Теги: Малафеев Зенит
Вчера, 23:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.