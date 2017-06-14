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Янбаев тот, кто нужен "Краснодару"?



 

На закате. Каких возрастных «паспортистов» «Краснодар» брал до Янбаева?

На закате. Каких возрастных «паспортистов» «Краснодар» брал до Янбаева?Проблема крайних защитников в «Краснодаре» существует давно, но если зимой для её устранения клуб приобрёл 22-летнего шустряка Рамиреса, то трансферное лето начал с замены Виталия Калешина на 32-летнего Рената Янбаева. Это далеко не первый подобный трансфер «черно-зелёных» – Rusfootball.info вспоминает остальные.

Конечно, «Краснодар» приобретал немолодых российских футболистов и много раньше, но мы не будем углубляться в дебри истории, ибо «Краснодар» 4 года назад был совсем другим, смотрящим на еврокубковую зону как на ориентир, снизу вверх, да и футболисты приобретались в основном не такие известные, как Янбаев. Тем не менее, одну персону стоит выделить.

Виталий Калешин, 2013-2017, 119 матчей

Выделим ещё и потому, что Виталий после 4-х лет в клубе покидает «Краснодар». И потому что приход именно его преемника побудил сделать такую подборку. На самом деле, Калешин никогда не был в числе звёзд российского футбола, но работа с Курбаном Бердыевым меняет в лучшую сторону каждого защитника, если он того хочет.

Так, в 32 года Калешин перебрался из «Рубина» в «Краснодар» и зарекомендовал себя крайне важным игроком. В составе «быков» Виталий, несмотря на возраст, прогрессировал. И если честно, не совсем понятно, чем, кроме цифр в паспорте, он прямо сейчас хуже Янбаева. Но раз уж Калешин решил завершить карьеру после того, как вместе с клубом поднялся на новый уровень (потолочный), то болельщикам хотелось бы увидеть не закрытие вакансии, а настоящее усиление позиции.



Роман Широков, весна 2014, весна 2015, 21 матч

Роман провёл за «Краснодар» чуть ли не меньше всех матчей среди героев подборки, но оставил, пожалуй, самое яркое впечатление: весной 2014-го мы в последний раз видели на поле настоящего Широкова, лучшего распасовщика нашего футбола за долгие годы. Увы, после отличного отрезка в «Краснодаре» Роман не смог принять участие в бразильском чемпионате мира, что во многом предопределило тамошний провал сборной России.

Вторая командировка в «Краснодар», уже из «Спартака», который ни в коем случае не хотел активировать опцию продления контракта с игроком, вышла уже не такой классной. Проблемы со здоровьем, возраст, неразбериха в «Спартаке» сказались на уровне игры – своего лучшего он больше нигде не показал. Тем не менее, в «Краснодаре» вспоминают Широкова добрым словом, в конце концов, при его непосредственном участии команда впервые пробилась в еврокубки.

Андрей Дикань, 2014-2016, 59 матчей

Через месяц после подписания контракта с «Краснодаром» вратарю стукнуло 37, но Сергей Галицкий вряд ли пожалел о подписании вратаря, по которому ещё долго скучали болельщики «Спартака». Дикань ещё 2 сезона неплохо защищал ворота «Краснодара», пусть чудес, подобных марсельскому или стамбульскому, уже не выдавал. В чемпионате России и не требовалось.

Карьеру Андрей завершил по окончании прошлого сезона, когда в Краснодар на замену из Португалии уже прибыл Станислав Крицюк. Правда, чем дальше, тем меньше впечатляет экс-голкипер «Браги», потому сейчас можно говорить даже о вратарской если не проблеме, то трудности. При Дикане такого не было: для Андрея 2 года в «Краснодаре» стали достойным завершением классной карьеры, а клубу позволили обрести опытного вратаря, который всегда мог подчистить за нацеленными на атаку партнёрами.

Марат Измайлов, 2014-2015, 2016-март 2017, 42 матча

О проблемах одного из самых талантливых российских футболистах знали все: сложная семейная ситуация, непростой характер (громкую характеристику от Василия Уткина перед Евро-2012 вы вряд ли забыли), хроническая травматичность. В «Краснодаре» отвели взор от всего этого и сделали сфокусировались на качествах 31-летнего футболиста, который очень подходил команде стилистически и был способен на классе делать разницу в центре поля.



Цельной карьеры в «Краснодаре» у Марата не получилось: в 2014-м он перебрался в «Краснодар» из «Габалы» Юрия Сёмина, оставаясь при этом игроком «Порту», провёл неплохой сезон, но следующий пропустил по семейным обстоятельствам. Год вне футбола всё-таки не смутил «чёрно-зелёных» – перед началом прошедшего сезона они снова предложили ему контракт, который был расторгнут уже 15 марта этого года. Сейчас Марат стал частью загадочного и хайпового проекта «Арарат», о котором Вам стоит почитать здесь:

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Владимир Быстров, 2014-2017, 53 матча

Летом 2014-го «Краснодар» вообще был горазд на сбор ненужных другим в силу возраста, но нужных в силу лимита и финансового фэйр-плэй футболистов. Экс-футболит «Зенита» и «Спартака» за 3 года в клубе надежд всё-таки не оправдал: если тот же Измайлов, когда позволяло здоровье, становился основным игроком, то Владимир в лучшем случае был ролевиком, заплаткой для проблемных позиций (его пробовали даже правым защитником). Многие удивлялись, когда видели Быстрова на поле после долгого перерыва: «Он в «Краснодаре», он ещё играет?»

Быстров и на пике формы был не самым разносторонним футболистом, но с годами, потеряв скорость, видимо, перестал соответствовать уровню лидеров РФПЛ. 3 года игрового простоя в «Краснодаре» не могли не сказаться на качествах 33-летнего ныне игрока и на зарплатной ведомости клуба.

Руслан Аджинджал, 2014-2015, 13 матчей

Уникум, принимавший участие ещё в Чемпионате СССР, был чуть ли не единственным игроком, за которого болельщикам «Крыльев» не было стыдно весной 2014-го, когда команда впервые вылетела из РФПЛ. Сергей Галицкий, являвшийся тогда активным пользователем твиттера, постоянно отмечал игру ветерана, а после окончания сезона предложил 39-летнему футболисту 1-летний контракт. Понятное дело, что в основном Аджинджал выходил на короткие замены, но по окончании сезона он вошёл в тренерский штаб «Краснодара», где, если верить официальному сайту клуба, трудится по сей день.

Дмитрий Торбинский, 2015-2017, 45 матчей

Автор победного мяча в ворота Голландии оказался ненужным «Рубину» в результате мути, начавшейся в клубе с уходом Бердыева, со скандалом был отправлен куда подальше и перебрался в «Ростов». Курбан Бекиевич пришёл только зимой и всего лишь спас команду от вылета. Не подозревавший о грядущих восхождении жёлто-синих к вершинам и ренессансе карьер многих игроков, летом 2015-го Торбинский перебрался в благополучный «Краснодар».



Конечно, на свой лучший уровень Дмитрий не вернулся, однако если бы он был совсем плох, то вряд ли бы отправился в составе сборной на Евро-2016. Сейчас Торбинскому 33, он надеется остаться в РФПЛ, но вряд ли получит предложение от клубов, нацеливающихся на еврокубки, равно как и Быстров с Калешиным.

Илья Абаев, весна 2017, 0 матчей

Немногие знают, но в апреле, когда травмировался Станислав Крицюк, «Краснодар» по-тихому взял в аренду из «Локомотива» Абаева, подстраховавшись на случай проблем у Синицына. К счастью, прибегать к услугам Ильи не пришлось. Сейчас 35-летний голкипер отправился в «Ростов».

Ренат Янбаев, лето 2017, ? матчей

Янбаев, наверное, тоже рассчитывал на что-то подобное, а то и хуже, но вдруг 32-летнему защитнику, основным сильным качеством которого являлась скорость, поступило предложение от благополучного участника еврокубков. Понятно, почему Ренат, подписавший 2-летний контракт, на фото в экипировке «Краснодара» сияет.



С другой стороны, сделка сомнительна с точки зрения клуба: с одной стороны, ушедший Калешин старше Янбаева на 4 года, он по спортивным показателям он Рената превосходил. С одной стороны «Краснодар» сможет заткнуть дыры универсальным латералем с паспортом, но с другой – его приобретение не повысит уровень команды, как не повысили его подписания Быстрова или Торбинского. Подписание Калешина повысило, но 4 года назад клуб имел совсем иной статус, иные притязания. Так или иначе, пожелаем Янбаеву отработать свой контракт так, чтобы у клуба не возникло желания сбросить балласт и сожаления от принятого решения подписать с Ренатом контракт.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Янбаев Калешин Быстров
Сегодня, 00:15
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