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"Фенербахче" хочет заполучить Мануэла Фернандеша

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов "Фенербахче", передает Milliyet.

Сообщается, что 31-летний португалец является главной трансферной целью турецкой команды.

Напомним, до "Локомотива" хавбек защищал цвета "Бешикташа".
Теги: Фенербахче Фернандеш Локомотив Трансферы
Сегодня, 08:39
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