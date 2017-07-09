"Крылья Советов" начали с победы. 1 тур. ФНЛ

Завершились встречи первого тура ФНЛ. Ожидаемые фавориты одержали победы, исключение составил только красноярский "Енисей". Всего лишь в одной встрече зрители не увидели забитых мячей.: Лобкарёв, 7 (0:1), Марков, 10 (0:2), Соболев, 17 (1:2), Маляров, 45 с пенальти (1:3), Марков, 63 (1:4).Краснодарцы решили не откладывать дело в долгий ящик и уже на первых минутах обозначили своё территориальное преимущество. Дважды кубанцы перспективно атаковали левым флангом, однако томичи не приняли во внимание этот тревожный звоночек, за что вскоре и поплатились. На 7-й минуте Лобкарёв вышел с Шафинским один на один по левому краю и мастерски отправил мяч низом в дальний угол – 0:1. Спустя всего 3 минуты дела для хозяев стали совсем плохи: Коновалов исполнил угловой, и расторопнее всех в томской штрафной оказался Марков – это уже 0:2. Конец встречи прошёл уже при преимуществе томской команды, подавшей несколько угловых и нанёсшей несколько опасных ударов, однако счёт, установленный к тому моменту 1:4, не изменился.Чернышов, 47 (1:0), Малоян, 66 (1:1), Коротаев, 90+ (2:1)Гавный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев: "Результат не тот, какого хотелось бы. Хочу поздравить "Динамо" во главе с Сашей Точилиным. На его стороне была удача, хотя удача сопутствует сильнейшим. Несмотря на негативный результат, в игре своей команды я увидел позитивные моменты. Мы очень хорошо начали игру -– особенно первые 20-25 минут. Но затем подустали и сбавили обороты. Усилили игру замены. Артур Малоян сравнял счет, начали поддавливать и в конце могли дожать соперника, но упустили шанс. Закон футбола никто не отменял: не забиваешь ты – забьют тебе".Руденко, 6 (0:1), Самбу, 35 (0:2), Цховребов, 39 (1:2).Сакала дотащил мяч до подступов к чужой штрафной площади и хлёстко пробил прямо в спину Полубояринову, от которой снаряд удачно отскочил на ногу Руденко, и Александр ударом с близкого расстояния расстрелял владения неприятеля. Мамин воспользовался провалом сибиряков в опорной зоне, протащил мяч вперёд и снабдил своевременным пасом оставшегося без опеки Самбу, хлёсткий удар которого из пределов штрафной площади у Цыгана не было никаких шансов отразить. До перерыва хозяева сумели отыграть один мяч. Началось всё с того, что Азаров уже обыграл голкипера "красно-белых" Терёшкина и бил по пустым воротам, но Лихачёв каким-то чудом успел выбить игровой снаряд с "ленточки" за пределы поля. Угловой в исполнении новосибирцев оказался результативным. Цховребов откликнулся на навес со стандарта и ударом со "второго этажа" поразил цель.Безлихотнов, 27 (1:0), Чистяков, 43 (2:0), Прудников, 53 (2:1)Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов: "Итог не положительный. Тяжело, конечно, подготовиться за 17 дней. У нас сменилось 13-14 человек, сейчас играют ребята 97-го, 98-го и 99-го годов рождения. В этом году у нас развернут другой вектор – уделить большое внимание нашим молодым футболистам. Многих вернули, смотрим на них. Много из молодежного состава. В ФНЛ будет непросто, но что делать. Задача у нашей команды немного другая – подготовить наших петербургских ребят".Себаи, 3 (0:1), Скопинцев, 60 (0:2), Рябокобыленко, 63 (1:2)Удаление: Маслов ("Тюмень"), 38Альберт Богатырев в первом официальном матче за ФК "Тюмень" провёл на поле весь матч и был одним из лучших в составе хозяев: "Дебют не получился таким, как хотелось бы. "Тюмень" проиграла. Думаю, что наша команда могла выиграть, могла зацепиться и за ничейку. Удаление сильно помешало нашим планам".Дашаев, 15 (0:1), Петров, 25 (0:2), Хайруллов, 45+ (1:2), Аюпов, 87 (2:2)Не обошлось без забитых мячей и в Нижнем Новгороде. Два дебютанта ФНЛ дважды поразили ворота друг друга. Курск сумел спастись благодаря голу Аюпова за три минуты до конца встречи.Самодин, 32 – 1:0, Ятченко, 72 (с пенальти) – 2:0.Тихонов и команда не допустила "пробуксовки" на старте, как это было в прошлом сезоне с "Енисеем", удачно запустив атакующий механизм. А вот свою оборону волжанам проверить не удалось, у защитников и вратаря работы, практически, не было. Рано, конечно, делать далеко идущие выводы, но, похоже, мы увидим очередного "гегемона", каким было в прошлом сезоне московское "Динамо", а в позапрошлом "Газовик".Кузьмичев, 12 (1:0), Дворников, 35 (2:0), Малания, 90+ (3:0)"Ротор" не был готов к уровню футбола, который им противопоставили игроки "Химок". Крупная победа хозяев была оформлена уже в добавленное время благодаря голу Малании.Горбатюк, 6 (0:1), Дюриш, 26 (1:1), Георгиев, 36 (2:1 с пен.)Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев: "Удовлетворен игрой своей команды.Не хватило мастерства в завершающей стадии атаки. Судья испортил игру. Команда соперника нас не то, что не переиграла, а вообще сложностей не доставляла. Пенальти абсолютно придуманный, две вынужденные замены у нас, две травмы. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы. Я не знаю, что-то надо делать. Можно молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда судья перечеркнул нам годовую работу пенальти в решающем матче. Начинаем этот сезон с этого же"."Волгарь" резво начал матч. Было ясно, что именно волжане фавориты матча. Уже на первой минуте Калинин и Сутормин сыграли хорошую стеночку на левом фланге, но 13-й номер астраханцев пробил вдоль ворот, а не в створ. Второй тайм также начался под аккомпонемент атак волжан. Но, ни Сутормин, ни Таказов даже не попали в створ. А вот стандарт в исполнении Ушакова едва в гол не превратил Каюмов, однако он головой пробил по центру, прямо в руки Бучневу. В итоге, эта встреча осталась единственной в туре, где так и не было забитых голов.