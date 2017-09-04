Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу: арбитры намеренно допустили эти ошибки в матче Украина - Турция

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу раскритиковал работу арбитров в матче с Украиной (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

Напомним, арбитры ошибочно засчитали два гола украинской команды.

"Судьи сделали пять серьезных ошибок не в нашу пользу. Первый гол мы пропустили из офсайда, во втором мяч покинул пределы поля. Также в нашу пользу не назначили пенальти. Арбитры намеренно допустили эти ошибки. У Украины два испанца в тренерском штабе, арбитры также были испанцами. Жду извинений, которых пока нет", - цитирует Луческу Fotomac.
Теги: Луческу Сборная Румынии Сборная Украины
Сегодня, 22:08
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять ГЕНИАЛЬНЫЙ новостник вышел на работу...
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bobovzenit
Мирча Луческу: арбитры намеренно допустили эти ошибки в матче Украина - Румыния



laughing В матче Украина-Румыния???????Турцию с Румынией спутали, потому что Луческу румын???? laughing

Нет, потому что новостники - спартачи.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мирча Луческу: арбитры намеренно допустили эти ошибки в матче Украина - Румыния



laughing В матче Украина-Румыния???????Турцию с Румынией спутали, потому что Луческу румын???? laughing
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: kobr (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (0)
online

При чем тут Румыния smile ?
Регистрация: 24.10.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.