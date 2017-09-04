Мирча Луческу: арбитры намеренно допустили эти ошибки в матче Украина - Турция

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу раскритиковал работу арбитров в матче с Украиной (0:2) в квалификации ЧМ-2018.Напомним, арбитры ошибочно засчитали два гола украинской команды."Судьи сделали пять серьезных ошибок не в нашу пользу. Первый гол мы пропустили из офсайда, во втором мяч покинул пределы поля. Также в нашу пользу не назначили пенальти. Арбитры намеренно допустили эти ошибки. У Украины два испанца в тренерском штабе, арбитры также были испанцами. Жду извинений, которых пока нет", - цитирует Луческу Fotomac.