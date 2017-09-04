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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мирча Луческу: арбитры намеренно допустили эти ошибки в матче Украина - Турция
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу раскритиковал работу арбитров в матче с Украиной (0:2) в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, арбитры ошибочно засчитали два гола украинской команды.
"Судьи сделали пять серьезных ошибок не в нашу пользу. Первый гол мы пропустили из офсайда, во втором мяч покинул пределы поля. Также в нашу пользу не назначили пенальти. Арбитры намеренно допустили эти ошибки. У Украины два испанца в тренерском штабе, арбитры также были испанцами. Жду извинений, которых пока нет", - цитирует Луческу Fotomac.
Напомним, арбитры ошибочно засчитали два гола украинской команды.
"Судьи сделали пять серьезных ошибок не в нашу пользу. Первый гол мы пропустили из офсайда, во втором мяч покинул пределы поля. Также в нашу пользу не назначили пенальти. Арбитры намеренно допустили эти ошибки. У Украины два испанца в тренерском штабе, арбитры также были испанцами. Жду извинений, которых пока нет", - цитирует Луческу Fotomac.
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