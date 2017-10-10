Массимо Каррера: Зобнин рвётся в бой, но нельзя торопить его возвращение

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Романа Зобнина."Он – молодец. Его восстановление идет хорошими темпами. Даже быстрее, чем мы ожидали. Он рвется в бой, но нужно понимать, что у него была тяжелая травма. Нам нельзя рисковать его здоровьем, нельзя торопить его возвращение, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле", – цитирует тренера La Gazzetta Dello Sport.