Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Массимо Каррера: Зобнин рвётся в бой, но нельзя торопить его возвращение
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Романа Зобнина.
"Он – молодец. Его восстановление идет хорошими темпами. Даже быстрее, чем мы ожидали. Он рвется в бой, но нужно понимать, что у него была тяжелая травма. Нам нельзя рисковать его здоровьем, нельзя торопить его возвращение, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле", – цитирует тренера La Gazzetta Dello Sport.
"Он – молодец. Его восстановление идет хорошими темпами. Даже быстрее, чем мы ожидали. Он рвется в бой, но нужно понимать, что у него была тяжелая травма. Нам нельзя рисковать его здоровьем, нельзя торопить его возвращение, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле", – цитирует тренера La Gazzetta Dello Sport.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.