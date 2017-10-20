Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака"

Бывший спортивный директор "Севильи" Мончи прокомментировал крупное поражение испанского клуба в Лиге чемпионов от "Спартака","Результат матча не отображает настоящего положения дел на поле. "Севилья" не заслужила такого разгрома. Это больше похоже на несчастный случай", - цитирует Мончи официальный сайт "Севильи".