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Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака"

Бывший спортивный директор "Севильи" Мончи прокомментировал крупное поражение испанского клуба в Лиге чемпионов от "Спартака",

"Результат матча не отображает настоящего положения дел на поле. "Севилья" не заслужила такого разгрома. Это больше похоже на несчастный случай", - цитирует Мончи официальный сайт "Севильи".
Теги: Мончини Спартак Севилья
Сегодня, 23:15
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№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 23:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Заслужила, не заслужила.... что за бред то? В футболе нету такого понятия.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
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