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Андрей Лунев: супруга хотела, чтобы я перешел в "Краснодар" (видео)

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что до переезда в Санкт-Петербург имел предложение от "Краснодара".

"Петербург мне нравится. Единственное, что, может, не так, как хотелось бы, – это погода. В Уфе если лето, то лето, а если зима, то зима. Когда пришло предложение от "Зенита", взвешивал все "за" и "против".

Первоначально был вариант с "Рубином", а потом, когда вышел "Зенит", был еще "Краснодар". Выбирал между двумя этими клубами. Все были за "Зенит", но супруга была за "Краснодар", - цитирует Лунева пресс-служба сине-бело-голубых.

Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 10:47
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