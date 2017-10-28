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Массимилиано Аллегри: на "Сан-Сиро" нелегко играть

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над Миланом" (2:0) в одиннадцатом туре Серии А.

"Я должен похвалить команду. На "Сан-Сиро" нелегко играть, а "Милан" - исторический соперник. Мы добились хорошего результата. Мы хорошо сыграли как в атакующем, так и в защитном плане. Теперь мы должны готовиться к "Спортингу". Сегодняшний дубль не должен быть конечной точкой для Игуаина. Сейчас он в отличной форме, но может сыграть еще лучше", - цитирует Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Милан Ювентус
Вчера, 23:41
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