Массимилиано Аллегри: на "Сан-Сиро" нелегко играть

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над Миланом" (2:0) в одиннадцатом туре Серии А."Я должен похвалить команду. На "Сан-Сиро" нелегко играть, а "Милан" - исторический соперник. Мы добились хорошего результата. Мы хорошо сыграли как в атакующем, так и в защитном плане. Теперь мы должны готовиться к "Спортингу". Сегодняшний дубль не должен быть конечной точкой для Игуаина. Сейчас он в отличной форме, но может сыграть еще лучше", - цитирует Аллегри Football Italia.