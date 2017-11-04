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Хавьер Грасия может возглавить "Лилль"

Экс-наставник "Рубина" Хавьер Грасия может возглавить "Лилль", передает As

Сообщается, что французский клуб недоволен результатами с нынешним главным тренером Марсело Бьелсой - после 10 матчей предпоследнее место в Лиге 1 - и готов предложить пост Грасии.
Теги: Грасия Лилль
Сегодня, 11:59
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