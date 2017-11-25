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"Спартак" сыграет с чемпионом Казахстана

"Спартак" на сборах в Дубае сыграет с "Астаной", сообщается на официальном сайте красно-белых.

Москвичи сыграют с действующим чемпионом Казахстана 22 января. Сбор "Спартака" в Дубае начнется 9 января и продлится до 22-го числа того же месяца.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:17
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