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В Испании считают, что Россия украла идею официального плаката ЧМ-2018 (фото)

Испанское издание AS обвинило Россию в плагиате при оформлении логотипа чемпионата мира-2018.

Подобная обложка использовалась ранее в 2010 году, перед финалом ЧМ в ЮАР, где встречались сборные Испании и Нидерландов.

Сегодня, 10:57
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№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
эстафета, епт.. там ударил, тут поймал

laughing laughing laughing
напиши мутко, возможно он построит защитную линию на этом


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№7 Написал: teacher (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так обделаться, на государственном уровне!
Регистрация: 10.01.2017
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
эстафета, епт.. там ударил, тут поймал
Регистрация: 21.12.2010
№5 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
страна непуганных идиотов weary

лень было даже заморачиваться с цветом и шрифтом...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№4 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну тут не поспоришь. у нас всегда так, лучше украсть чем что-нибудь самим придумать
Регистрация: 17.10.2012
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну так-то ДА...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Так оно и есть. В нашем логотипе вся цветовая гамма ЮАР осталась. Нет, ну дебилы же....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy совсем неудивительно!
Регистрация: 28.11.2017
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