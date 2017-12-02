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Фоторепортаж с жеребьевки чемпионата мира-2018

Вчера в Кремле состоялась финальная жеребьевка чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Напомним, россиянам в группе А достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет мероприятия.































Rusfootball.info
Теги: Фото
Сегодня, 06:48
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