Фоторепортаж с жеребьевки чемпионата мира-2018

Вчера в Кремле состоялась финальная жеребьевка чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Напомним, россиянам в группе А достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет мероприятия.