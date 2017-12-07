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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:40
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
16:34
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
15:18
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
14:23
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
13:57
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
13:46
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Рим примет матч открытия чемпионата Европы 2020 года
Рим выбран местом проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года, сообщает официальный сайт УЕФА.
На проведения матча также претендовали Брюссель, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.
На проведения матча также претендовали Брюссель, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.
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