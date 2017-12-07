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Рим примет матч открытия чемпионата Европы 2020 года

Рим выбран местом проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

На проведения матча также претендовали Брюссель, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.
Сегодня, 18:15
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