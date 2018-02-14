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Валерий Масалитин: хочется, чтобы "Зенит" сыграл на скорости, как когда он разорвал "Спартак"

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался относительно предстоящей встречи "Зенита" и "Селтика" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Зенит" какое-то время показывал очень хороший футбол в начале сезона. Потом пошли разногласия в коллективе. Сейчас там все ребята с амбициями, они поймали свою игру на сборах, наконец-то сложился наигранный состав.

Считаю, что в Глазго "Зенит" выйдет играть с одним Кокориным на острие, а уже по ходу встречи Манчини будет решать, использовать ему Заболотного или не использовать. У питерцев очень хорошие шансы в противостоянии с шотландским клубом.

Хочется, чтобы опять "Зенит" сыграл на скорости, как он это делал в августе-сентябре, когда на него любо-дорого было смотреть, когда он просто разорвал "Спартак". Будем надеяться, что "Зенит" вновь поймал эту игру и приятно удивит нас.

Я хочу, чтобы все наши клубы прошли в 1/8 финала, потому что все они работают на Россию. ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" должны набирать как можно больше очков – вот что важно для дальнейших перспектив в еврокубках. Даже "Атлетик" – посильный соперник для "Спартака". Пройдут – будет супер, кого-то потеряем в дальнейшем пути – ничего страшного", – цитирует Масалитина "Спорт уик-энд".
Теги: Масалитин Зенит
Сегодня, 11:54
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(7)
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все до единого поверяют свои локальные успехи по Спартаку.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Кстати после этого Спартак порвали "Ливеры" на английский флаг."Хрю хрю-команда" это сборище кожаных мешков и им в ближайшем будущем ничего не светит.

smile
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:44) #
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online

Цитата: Spartacus1971
там счёт мог быть и крупнее

Ты правда матч смотрел????Полное впечатление, что на счёт ориентируешься ...Ваш суперклуб так тянул время, что и в первой лиге не увидишь...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так себе сравненьице...кто только не рвал этот спартачок


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: teacher (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: teacher
Цитата: Батька
Я хочу что бы Спартак сыграл как в ноябре - декабре играл когда он просто разорвал зенит, ЦСКА, Краснодар ....и других ....

Когда Спартак разорвал Зенит? Вы имеете в виду трудовую, с долей везения победу!? Спартак обычно сам рвется в таких матчах!!!


Нее,как раз разорвал Спартак вас,там счёт мог быть и крупнее,если бы не рикошет от Самедова.

Все понятно. так редки победы, что 3-1 держите за разгром. Для Питера закинуть пятерку Спартаку-обычное, рядовое событие.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Цитата: Батька
Я хочу что бы Спартак сыграл как в ноябре - декабре играл когда он просто разорвал зенит, ЦСКА, Краснодар ....и других ....

Когда Спартак разорвал Зенит? Вы имеете в виду трудовую, с долей везения победу!? Спартак обычно сам рвется в таких матчах!!!


Нее,как раз разорвал Спартак вас,там счёт мог быть и крупнее,если бы не рикошет от Самедова.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: teacher (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Я хочу что бы Спартак сыграл как в ноябре - декабре играл когда он просто разорвал зенит, ЦСКА, Краснодар ....и других ....

Когда Спартак разорвал Зенит? Вы имеете в виду трудовую, с долей везения победу!? Спартак обычно сам рвется в таких матчах!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати после этого Спартак порвал "Бакланов" на английский флаг."Баклан-команда" это сборище денежных мешков и им в ближайшем будущем ничего не светит.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (10)
online

Я хочу что бы Спартак сыграл как в ноябре - декабре играл когда он просто разорвал зенит, ЦСКА, Краснодар ....и других ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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