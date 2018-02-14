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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Масалитин: хочется, чтобы "Зенит" сыграл на скорости, как когда он разорвал "Спартак"
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался относительно предстоящей встречи "Зенита" и "Селтика" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Зенит" какое-то время показывал очень хороший футбол в начале сезона. Потом пошли разногласия в коллективе. Сейчас там все ребята с амбициями, они поймали свою игру на сборах, наконец-то сложился наигранный состав.
Считаю, что в Глазго "Зенит" выйдет играть с одним Кокориным на острие, а уже по ходу встречи Манчини будет решать, использовать ему Заболотного или не использовать. У питерцев очень хорошие шансы в противостоянии с шотландским клубом.
Хочется, чтобы опять "Зенит" сыграл на скорости, как он это делал в августе-сентябре, когда на него любо-дорого было смотреть, когда он просто разорвал "Спартак". Будем надеяться, что "Зенит" вновь поймал эту игру и приятно удивит нас.
Я хочу, чтобы все наши клубы прошли в 1/8 финала, потому что все они работают на Россию. ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" должны набирать как можно больше очков – вот что важно для дальнейших перспектив в еврокубках. Даже "Атлетик" – посильный соперник для "Спартака". Пройдут – будет супер, кого-то потеряем в дальнейшем пути – ничего страшного", – цитирует Масалитина "Спорт уик-энд".
"Зенит" какое-то время показывал очень хороший футбол в начале сезона. Потом пошли разногласия в коллективе. Сейчас там все ребята с амбициями, они поймали свою игру на сборах, наконец-то сложился наигранный состав.
Считаю, что в Глазго "Зенит" выйдет играть с одним Кокориным на острие, а уже по ходу встречи Манчини будет решать, использовать ему Заболотного или не использовать. У питерцев очень хорошие шансы в противостоянии с шотландским клубом.
Хочется, чтобы опять "Зенит" сыграл на скорости, как он это делал в августе-сентябре, когда на него любо-дорого было смотреть, когда он просто разорвал "Спартак". Будем надеяться, что "Зенит" вновь поймал эту игру и приятно удивит нас.
Я хочу, чтобы все наши клубы прошли в 1/8 финала, потому что все они работают на Россию. ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" должны набирать как можно больше очков – вот что важно для дальнейших перспектив в еврокубках. Даже "Атлетик" – посильный соперник для "Спартака". Пройдут – будет супер, кого-то потеряем в дальнейшем пути – ничего страшного", – цитирует Масалитина "Спорт уик-энд".
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