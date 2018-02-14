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Валерий Масалитин: Кучаев неплохо смотрелся, по первому тайму он мне понравился

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру футболистов Константина Кучаева и Понтуса Вернблума в прошедшем матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (0:0).

– Вначале Кучаев неплохо смотрелся. Затем сдал физически. По первому тайму он мне понравился. Думаю, что никто в предматчевых раскладах не видел его в основном составе. Приятная неожиданность, которая оставила хорошее воспоминание о матче.

– Понтус Вернблум сыграл в обороне. В центре полузащиты играл Бибрас Натхо. Насколько шведа не хватала в середине поля, и адаптировался ли он к новой позиции?

– Он чувствовал себя более-менее нормально. Закрывал, страховал бровку. Позволил Марио Фернандесу более остро играть впереди, не возвращаться назад. Стратегически, наверное, правильное решение. В этой игре сработала. Как будет дальше?

Советский спорт
Теги: Масалитин ЦСКА
Сегодня, 12:38
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