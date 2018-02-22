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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Записка для Вернблума и фанаты "Спартака", болеющие против российской команды. Что было вокруг матча ЦСКА - "Црвена Звезда"
О том, что творилось на стадионе, пока ЦСКА выходил в 1/8 Лигу Европы, - репортаж Rusfootball.info с русско-сербского противостояния
После того, как финальный свисток закончил ответную встречу победой ЦСКА, и многие из приезжих футболистов попадали на газон, скрывая в сложенных у лица руках слёзы, стало окончательно понятно, насколько для "Звезды" был важен этот турнир. Причём не только для игроков. В Москву приехала настоящая армия сербских журналистов - их набралось чуть ли не больше российских. И переживали они тоже страстно и сильно, - особенно по тому поводу, как "армейцы" забивали гол. Фернандес сыграл то ли плечом, то ли рукой в начале голевой атаки и на долгом повторе в перерыве со всех сторон понеслось возмущенное: "It's a hand!"
Правда, болельщиков "Звезды", о которых много и с ужасом говорят в Европе (особенно в западной), приехало не очень много. Это было даже странно. Один из двух гостевых секторов был забить наглухо, на другом бродили, выбирая места получше, человек двадцать. И можно было сказать, что и такой показатель неплох, из другой страны людям ехать всё-таки, если бы не одно но - на гостевой трибуне было полно болельщиков "Спартака".
Их объединяет с "Црвеной" большая и давняя дружба, поэтому некоторые москвичи решили выступить на стороне приятелей и нашли время выбраться на стадион, чтобы поболеть против "армейцев". Разговоры об этом ходили ещё неделю назад, перед игрой "Спартак" - "Атлетик", кое-кто ждал этой возможности гораздо больше, чем собственной игры "красно-белых".
Такая история уже не редкость, фанаты "красно-белых" делали тоже самое летом, когда "Црвена" играла против "Краснодара". А тут раздражитель в разы сильнее - главный и непримиримый соперник. Тем более, ЦСКА не был против. Если "Звезда" на домашней игре продавала билеты на гостевую трибуну только по русским паспортам, "красно-синие" против "спартаковцев" не возражали.
Когда после игры у Виктора Гончаренко спросили, как он к этому отнесся, не было ли у него дополнительной мотивации, белорусский специалист только улыбнулся. И легко отмахнулся, словно это вещь, которая совсем не стоит внимания: "Давайте следующий вопрос".
Мороз, который в эти дни всё усиливается, накладывал свой отпечаток на игру. Было заметно, что игроки не всегда были готов к отскоку мяча, да и вообще порой сквозила неловкость, - но это нормальная история с игрой при столь низкой температуре. Вполне вероятно, что и Виктор Васин получил свою травму в самом начале матча не только лишь из-за одного столкновения, погода наложила свой отпечаток, ведь при такой температуре очень сложно разогреться. Вспомнить хотя бы историю с выездом в Хабаровск, где получили травмы два игрока ЦСКА.
Васин уходил на своих ногах, но прихрамывал. Партнёры долго сигнализировали тренеру о том, что надо проводить замену, но защитник продолжал играть, пока переодевался Набабкин. Всё это говорит о том, что вряд ли травма серьёзная, но всё равно немного боязно - всё-таки одно центрального защитника с российским паспортом мы уже потеряли. Когда Гочаренко спросил, что случилось, Васин показал на правое колено и показал рукой, что проблемы возникали после столкновения.
Гончаренко вообще был активен в течение матча. Во-первых, без этого было сложно обойтись, матч получался очень эмоциональным, а тренер "армейцев" спокойствием на славится. Во-вторых, хорошо подогревали трибуны. Уже во втором тайме Гончаренко привлек к себе особенное внимание тем, что передал записку Вернблуму, после прочтения которой швед опустился на родную позицию опорного полузащитника. Фотографии записки ещё нет, её очень вовремя украл комментатор Тимур Журавель
Если сравнивать с цифрами недельной давности (игрой "Спартака"), то конечно восемнадцать с половиной тысяч на этой игре воспринимаются, прямо сказать, не очень. На "красно-белых" испанцев и россиян выбралось в два с половиной раза больше. Но тут надо помнить о том, что стадион у "армейцев" гораздо меньше по вместительности, так что эти 18 тысяч звучали и выглядели очень даже симпатично. Той безнадеги, что бывает иногда во время внутреннего чемпионата не наблюдалось.
Для "красно-синих" это вполне себе нормальные цифры. Учитывая середину недели и страшный мороз, от которого не спасают ни пледы, ни капюшоны, потому что сильный ветер, "красно-синие" болельщики обеспечили неплохую явку. Не хватило разве только перфоманса, - но у фанатов ЦСКА, отказывающихся в этом плане (в отличие от "Спартака") от помощи клуба, собирающих деньги самостоятельно, активная визуальная поддержка бывает не очень часто.
Но атмосфера соответствовала еврокубковому матчу - это точно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
После того, как финальный свисток закончил ответную встречу победой ЦСКА, и многие из приезжих футболистов попадали на газон, скрывая в сложенных у лица руках слёзы, стало окончательно понятно, насколько для "Звезды" был важен этот турнир. Причём не только для игроков. В Москву приехала настоящая армия сербских журналистов - их набралось чуть ли не больше российских. И переживали они тоже страстно и сильно, - особенно по тому поводу, как "армейцы" забивали гол. Фернандес сыграл то ли плечом, то ли рукой в начале голевой атаки и на долгом повторе в перерыве со всех сторон понеслось возмущенное: "It's a hand!"
Правда, болельщиков "Звезды", о которых много и с ужасом говорят в Европе (особенно в западной), приехало не очень много. Это было даже странно. Один из двух гостевых секторов был забить наглухо, на другом бродили, выбирая места получше, человек двадцать. И можно было сказать, что и такой показатель неплох, из другой страны людям ехать всё-таки, если бы не одно но - на гостевой трибуне было полно болельщиков "Спартака".
Их объединяет с "Црвеной" большая и давняя дружба, поэтому некоторые москвичи решили выступить на стороне приятелей и нашли время выбраться на стадион, чтобы поболеть против "армейцев". Разговоры об этом ходили ещё неделю назад, перед игрой "Спартак" - "Атлетик", кое-кто ждал этой возможности гораздо больше, чем собственной игры "красно-белых".
Такая история уже не редкость, фанаты "красно-белых" делали тоже самое летом, когда "Црвена" играла против "Краснодара". А тут раздражитель в разы сильнее - главный и непримиримый соперник. Тем более, ЦСКА не был против. Если "Звезда" на домашней игре продавала билеты на гостевую трибуну только по русским паспортам, "красно-синие" против "спартаковцев" не возражали.
Когда после игры у Виктора Гончаренко спросили, как он к этому отнесся, не было ли у него дополнительной мотивации, белорусский специалист только улыбнулся. И легко отмахнулся, словно это вещь, которая совсем не стоит внимания: "Давайте следующий вопрос".
Мороз, который в эти дни всё усиливается, накладывал свой отпечаток на игру. Было заметно, что игроки не всегда были готов к отскоку мяча, да и вообще порой сквозила неловкость, - но это нормальная история с игрой при столь низкой температуре. Вполне вероятно, что и Виктор Васин получил свою травму в самом начале матча не только лишь из-за одного столкновения, погода наложила свой отпечаток, ведь при такой температуре очень сложно разогреться. Вспомнить хотя бы историю с выездом в Хабаровск, где получили травмы два игрока ЦСКА.
Васин уходил на своих ногах, но прихрамывал. Партнёры долго сигнализировали тренеру о том, что надо проводить замену, но защитник продолжал играть, пока переодевался Набабкин. Всё это говорит о том, что вряд ли травма серьёзная, но всё равно немного боязно - всё-таки одно центрального защитника с российским паспортом мы уже потеряли. Когда Гочаренко спросил, что случилось, Васин показал на правое колено и показал рукой, что проблемы возникали после столкновения.
Гончаренко вообще был активен в течение матча. Во-первых, без этого было сложно обойтись, матч получался очень эмоциональным, а тренер "армейцев" спокойствием на славится. Во-вторых, хорошо подогревали трибуны. Уже во втором тайме Гончаренко привлек к себе особенное внимание тем, что передал записку Вернблуму, после прочтения которой швед опустился на родную позицию опорного полузащитника. Фотографии записки ещё нет, её очень вовремя украл комментатор Тимур Журавель
как ЦСКА выиграл у мороза и у Црвены. и - самое главное - что Гончаренко написал в записке Вернблуму. скоро - тут: https://t.co/Nourub3F4m pic.twitter.com/iWrQ9cm7a1— ZhuraWell (@TimZhur) February 21, 2018
Если сравнивать с цифрами недельной давности (игрой "Спартака"), то конечно восемнадцать с половиной тысяч на этой игре воспринимаются, прямо сказать, не очень. На "красно-белых" испанцев и россиян выбралось в два с половиной раза больше. Но тут надо помнить о том, что стадион у "армейцев" гораздо меньше по вместительности, так что эти 18 тысяч звучали и выглядели очень даже симпатично. Той безнадеги, что бывает иногда во время внутреннего чемпионата не наблюдалось.
Для "красно-синих" это вполне себе нормальные цифры. Учитывая середину недели и страшный мороз, от которого не спасают ни пледы, ни капюшоны, потому что сильный ветер, "красно-синие" болельщики обеспечили неплохую явку. Не хватило разве только перфоманса, - но у фанатов ЦСКА, отказывающихся в этом плане (в отличие от "Спартака") от помощи клуба, собирающих деньги самостоятельно, активная визуальная поддержка бывает не очень часто.
Но атмосфера соответствовала еврокубковому матчу - это точно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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