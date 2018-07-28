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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
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Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Московский «Спартак» начал чемпионат с натужной домашней победы над новичком премьер-лиги «Оренбургом». Rusfootball.info подводит итоги матча на «Открытие Арене», выставляя оценки футболистам обеих команд.
«Спартак»
Максименко – 4
Многих удивил выбор основного голкипера со стороны Массимо Карреры на этот матч. Итальянец предпочёл молодого Максименко Реброву и не прогадал. Работы у Александра практически не было, но в тех редких эпизодах, когда у голкипера «Спартака» были возможности проявить себя, он действовал уверенно и главного тренера не подвёл.
Ещенко – 3,5, Жиго – 4,5, Боккетти – 4, Комбаров – 4
К обороне «Спартака» по этому матчу вопросов нет, так как на прочность её соперник практически не проверял. Наибольшее внимание было приковано к новичку «красно-белых» Жиго, и он стал главным героем матча, оказавшись автором победного гола. С основными обязанностями француз справился уверенно. Солидный старт для новобранца столичного клуба. Его партнёр по центру обороны Боккетти также отыграл безошибочно.
Что касается фланговых защитников, то Комбаров выглядел очень неплохо. Дмитрий своевременно подключался к атакам и отметился несколькими хорошими нацеленными подачами, доходившими до нужных адресатов. Плюс, левый защитник поучаствовал и в результативной атаке спартаковцев, отметившись приличным ударом с линии штрафной площади. Ещенко подключался к атакам команды значительно реже. Более того, он иногда позволял левому латералю «Оренбурга» Терехову совершать неплохие рывки вперёд и выполнять потенциально опасные кроссы. Но, в целом, Андрей свою работу выполнил на достойном уровне.
Фернандо – 3,5, Глушаков – 3,5, Зобнин – 4,5
Центр полузащиты «Спартака» выглядел не очень убедительно по части атакующих действий. В первую очередь, Фернандо и Глушаков действовали пассивно, хотя Дениса можно отметить за его, по сути, голевую передачу, когда он решил головой спасти уходящий за пределы поля мяч. В остальном же капитан «красно-белых» провёл не очень яркий матч. А вот Зобнин на фоне партнёров по центру полузащиты смотрелся ярче, будто у него не было за спиной чемпионата мира, на котором он отыграл все пять матчей сборной России без замен. Роман был свеж, проделывал большой объём работы, неоднократно отмечался классными отборами мяча, угрожал воротам Фролова неплохими дальними ударами, а также в некоторых эпизодах демонстрировал хорошую техническую оснащённость. Очень яркое выступление Зобнина.
Ломовицкий – 4, Промес – 3,5
Ещё один молодой футболист «Спартака» не подвёл Массимо Карреру, неплохо отыграв полтора тайма. Да, его партнёры по команде снабжали мячом не так часто, как Промеса, но в нескольких эпизодах Александр сумел продемонстрировать фирменный скоростной дриблинг, которым он постоянно пользовался в играх ФНЛ, и даже заставил на себе Ойеволе заработать жёлтую карточку. Парень немного волновался, однако дебют в премьер-лиге Ломовицкий вполне может занести себе в актив.
А вот Промес сыграл не так ярко, как от него ждут болельщики столичного клуба. Безусловно, многочисленные защитники «Оренбурга» сосредоточили большое внимание на опеке голландца, и у того просто-напросто не было должного пространства для манёвра. Поэтому, Квинси много пользы своей команде в этом матче не принёс.
Зе Луиш – 3,5
Форвард из Кабо-Верде, как обычно, действовал старательно, проделал большой объём работы, но с главной задачей не справился. Зе Луиш имел несколько очень хороших шансов забить, однако в паре эпизодов ему откровенно не повезло, а в других ситуациях с его неплохими ударами справился вратарь «Оренбурга». Никак не может нападающий «Спартака» более хладнокровно подходить к реализации моментов. Эта «болезнь» его преследует давно.
Ташаев – 3, Попов – 3,5, Тимофеев – б/о
Вышедшие на замену футболисты игру «Спартака» кардинальным образом не усилили. Ташаев отметился одним неплохим ударом сразу после своего появления на поле, который оказался неточным. Попов же вовсе запомнился не атакующими действиями, а надёжной игрой возле собственных ворот. Болгарин классно заблокировал потенциально опасный удар Афонина уже под занавес встречи.
«Оренбург»
Фролов – 2
Голкипера «Оренбурга» можно смело называть антигероем матча, так как он допустил грубую результативную ошибку в самом начале встречи. Однако дальше Евгений действовал собранно и слегка улучшил своё резюме по итогам отчётной игры, отметившись несколькими достойными сэйвами, которые сделали перфоманс Фролова менее ужасным, но его ошибку всё равно из памяти не выкинешь.
Андреев – 3,5, Бегич – 3, Ойеволе – 3
Трио центральных защитников «Оренбурга» встречу не провалило, но и занести себе в актив данное выступление оно не может. Пожалуй, меньше всего претензий в свой адрес заслужил опытнейший капитан оренбуржцев Андреев, а вот Бегич и Ойеволе отмечались заметными ошибками. Первый запомнился несогласованностью с Фроловым в самом начале встречи, приведшей к ошибке голкипера и пропущенному мячу. Адесойе, в свою очередь, очень часто проигрывал единоборства соперникам, регулярно фолил в опасной близости от собственных ворот и заслуженно покинул поле с жёлтой карточкой в пассиве.
Сутормин – 3, Терехов – 3,5
Латерали новичка премьер-лиги неплохо справились с оборонительной работой. Сутормин вполне достойно отыграл против Промеса на своём фланге, а Терехов против Ломовицкого и Ташаева на противоположной бровке. Алексей к атакам подключался мало, хотя в ФНЛ он играл в «Волгаре» именно атакующего полузащитника и немало забивал. В этой встрече ему пришлось играть на непривычной позиции и сосредоточиться на оборонительных действиях. У Терехова свободы было побольше, и несколькими хорошими фланговыми забегами он отметился, но продуктивными они не оказались.
Афонин – 4, Чиркин – 3
Опорные полузащитники, в целом, установку Владимира Федотова выполнили. Они оборонялись очень компактно и крайне редко позволяли центрхавам «Спартака» оказывать поддержку атакам своей команды. Правда, в эпизоде с пропущенным голом они оставили Комбарова без присмотра во время розыгрыша углового, дав возможность Дмитрию нанести мощный удар. Плюс, уже во втором тайме у Зобнина получилось пару раз неплохо пробить издали. Афонин в концовке имел шанс спасть гостей от поражения, но его удар из перспективной позиции заблокировал Попов.
Попович – 3, Чуканов – 2,5
Вингерам «Оренбурга» также в отчётном матче пришлось больше заниматься разрушением атак соперника. По части созидания Чуканов ничего интересного не предложил и справедливо был заменён в начале второго тайма. Попович был более заметен. Отметился словенец несколькими фирменными хорошими подачами со стандартов, но извлечь из них максимум партнёры Дениса не смогли.
Козлов – 3
Прошедшей зимой Андрей переходил в стан «Оренбурга» из «Енисея» в статусе лучшего бомбардира ФНЛ, однако за новый клуб он до сих пор не забивал. В данной встрече Андрей отметился несколькими ударами после навеса Поповича со стандарта. Один из них даже пришёлся в створ, однако желаемой пользы в атаке Козлов всё равно не принёс своей команде.
Кулишев – 2, Маляров – 2
У вышедших на замену футболистов оренбургского клуба было в распоряжении более получаса на то чтобы проявить себя, однако и Кулишев, и Маляров на поле растворились, не принеся команде необходимой пользы.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: "Советский Спорт"
«Спартак»
Максименко – 4
Многих удивил выбор основного голкипера со стороны Массимо Карреры на этот матч. Итальянец предпочёл молодого Максименко Реброву и не прогадал. Работы у Александра практически не было, но в тех редких эпизодах, когда у голкипера «Спартака» были возможности проявить себя, он действовал уверенно и главного тренера не подвёл.
Ещенко – 3,5, Жиго – 4,5, Боккетти – 4, Комбаров – 4
К обороне «Спартака» по этому матчу вопросов нет, так как на прочность её соперник практически не проверял. Наибольшее внимание было приковано к новичку «красно-белых» Жиго, и он стал главным героем матча, оказавшись автором победного гола. С основными обязанностями француз справился уверенно. Солидный старт для новобранца столичного клуба. Его партнёр по центру обороны Боккетти также отыграл безошибочно.
Что касается фланговых защитников, то Комбаров выглядел очень неплохо. Дмитрий своевременно подключался к атакам и отметился несколькими хорошими нацеленными подачами, доходившими до нужных адресатов. Плюс, левый защитник поучаствовал и в результативной атаке спартаковцев, отметившись приличным ударом с линии штрафной площади. Ещенко подключался к атакам команды значительно реже. Более того, он иногда позволял левому латералю «Оренбурга» Терехову совершать неплохие рывки вперёд и выполнять потенциально опасные кроссы. Но, в целом, Андрей свою работу выполнил на достойном уровне.
Фернандо – 3,5, Глушаков – 3,5, Зобнин – 4,5
Центр полузащиты «Спартака» выглядел не очень убедительно по части атакующих действий. В первую очередь, Фернандо и Глушаков действовали пассивно, хотя Дениса можно отметить за его, по сути, голевую передачу, когда он решил головой спасти уходящий за пределы поля мяч. В остальном же капитан «красно-белых» провёл не очень яркий матч. А вот Зобнин на фоне партнёров по центру полузащиты смотрелся ярче, будто у него не было за спиной чемпионата мира, на котором он отыграл все пять матчей сборной России без замен. Роман был свеж, проделывал большой объём работы, неоднократно отмечался классными отборами мяча, угрожал воротам Фролова неплохими дальними ударами, а также в некоторых эпизодах демонстрировал хорошую техническую оснащённость. Очень яркое выступление Зобнина.
Ломовицкий – 4, Промес – 3,5
Ещё один молодой футболист «Спартака» не подвёл Массимо Карреру, неплохо отыграв полтора тайма. Да, его партнёры по команде снабжали мячом не так часто, как Промеса, но в нескольких эпизодах Александр сумел продемонстрировать фирменный скоростной дриблинг, которым он постоянно пользовался в играх ФНЛ, и даже заставил на себе Ойеволе заработать жёлтую карточку. Парень немного волновался, однако дебют в премьер-лиге Ломовицкий вполне может занести себе в актив.
А вот Промес сыграл не так ярко, как от него ждут болельщики столичного клуба. Безусловно, многочисленные защитники «Оренбурга» сосредоточили большое внимание на опеке голландца, и у того просто-напросто не было должного пространства для манёвра. Поэтому, Квинси много пользы своей команде в этом матче не принёс.
Зе Луиш – 3,5
Форвард из Кабо-Верде, как обычно, действовал старательно, проделал большой объём работы, но с главной задачей не справился. Зе Луиш имел несколько очень хороших шансов забить, однако в паре эпизодов ему откровенно не повезло, а в других ситуациях с его неплохими ударами справился вратарь «Оренбурга». Никак не может нападающий «Спартака» более хладнокровно подходить к реализации моментов. Эта «болезнь» его преследует давно.
Ташаев – 3, Попов – 3,5, Тимофеев – б/о
Вышедшие на замену футболисты игру «Спартака» кардинальным образом не усилили. Ташаев отметился одним неплохим ударом сразу после своего появления на поле, который оказался неточным. Попов же вовсе запомнился не атакующими действиями, а надёжной игрой возле собственных ворот. Болгарин классно заблокировал потенциально опасный удар Афонина уже под занавес встречи.
«Оренбург»
Фролов – 2
Голкипера «Оренбурга» можно смело называть антигероем матча, так как он допустил грубую результативную ошибку в самом начале встречи. Однако дальше Евгений действовал собранно и слегка улучшил своё резюме по итогам отчётной игры, отметившись несколькими достойными сэйвами, которые сделали перфоманс Фролова менее ужасным, но его ошибку всё равно из памяти не выкинешь.
Андреев – 3,5, Бегич – 3, Ойеволе – 3
Трио центральных защитников «Оренбурга» встречу не провалило, но и занести себе в актив данное выступление оно не может. Пожалуй, меньше всего претензий в свой адрес заслужил опытнейший капитан оренбуржцев Андреев, а вот Бегич и Ойеволе отмечались заметными ошибками. Первый запомнился несогласованностью с Фроловым в самом начале встречи, приведшей к ошибке голкипера и пропущенному мячу. Адесойе, в свою очередь, очень часто проигрывал единоборства соперникам, регулярно фолил в опасной близости от собственных ворот и заслуженно покинул поле с жёлтой карточкой в пассиве.
Сутормин – 3, Терехов – 3,5
Латерали новичка премьер-лиги неплохо справились с оборонительной работой. Сутормин вполне достойно отыграл против Промеса на своём фланге, а Терехов против Ломовицкого и Ташаева на противоположной бровке. Алексей к атакам подключался мало, хотя в ФНЛ он играл в «Волгаре» именно атакующего полузащитника и немало забивал. В этой встрече ему пришлось играть на непривычной позиции и сосредоточиться на оборонительных действиях. У Терехова свободы было побольше, и несколькими хорошими фланговыми забегами он отметился, но продуктивными они не оказались.
Афонин – 4, Чиркин – 3
Опорные полузащитники, в целом, установку Владимира Федотова выполнили. Они оборонялись очень компактно и крайне редко позволяли центрхавам «Спартака» оказывать поддержку атакам своей команды. Правда, в эпизоде с пропущенным голом они оставили Комбарова без присмотра во время розыгрыша углового, дав возможность Дмитрию нанести мощный удар. Плюс, уже во втором тайме у Зобнина получилось пару раз неплохо пробить издали. Афонин в концовке имел шанс спасть гостей от поражения, но его удар из перспективной позиции заблокировал Попов.
Попович – 3, Чуканов – 2,5
Вингерам «Оренбурга» также в отчётном матче пришлось больше заниматься разрушением атак соперника. По части созидания Чуканов ничего интересного не предложил и справедливо был заменён в начале второго тайма. Попович был более заметен. Отметился словенец несколькими фирменными хорошими подачами со стандартов, но извлечь из них максимум партнёры Дениса не смогли.
Козлов – 3
Прошедшей зимой Андрей переходил в стан «Оренбурга» из «Енисея» в статусе лучшего бомбардира ФНЛ, однако за новый клуб он до сих пор не забивал. В данной встрече Андрей отметился несколькими ударами после навеса Поповича со стандарта. Один из них даже пришёлся в створ, однако желаемой пользы в атаке Козлов всё равно не принёс своей команде.
Кулишев – 2, Маляров – 2
У вышедших на замену футболистов оренбургского клуба было в распоряжении более получаса на то чтобы проявить себя, однако и Кулишев, и Маляров на поле растворились, не принеся команде необходимой пользы.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: "Советский Спорт"
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