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Лидерство "Краснодара-2". Анонс 7-го тура ФНЛ

В выходные пройдет 7-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет интересные встречи самой результативной лиги России.









Сочи дома

В 7-ом туре «Сочи» наконец-то проведет свой матч на легендарном «Фиште». Клуб обещает для болельщиков развлекательную программу, но о количестве зрителей пока умалчивает. Будет любопытно, как приживется футбол в курортном центре России. Первая игра будет против «Нижнего Новгорода». У обоих команд произошли изменения летом. Хозяева переехали из Петербурга в Сочи, а вторые сменили название команды и главного тренера. Пока оба коллектива стартовали одинаково, но у гостей есть преимущество в одно очко.

Серия «Краснодара-2»

Краснодарская молодежь продолжает творить главную сенсацию сезона. «Краснодар-2» одержал уже четыре подряд, а в шести стартовых играх и вовсе не проигрывал. Южане расположились на первой строчке и сейчас им предстоит сложная проверка Владивостоком. Дальневосточники только в первой игре дома уступили соперникам из «Химок», а в оставшихся встречах не пропустили ни одного мяча. Будет любопытно, как гости будут вскрывать плотную оборону Рустема Хузина.

Горшков все?

«Зенит-2», в отличие от сверстников из Краснодара, только разочаровывает. На команду не ходят болельщики, много игроков представляют не питерскую академию, а с тренерами ясности нет со времен ухода Влада Радимова. Константину Зырянову удалось весной сохранить прописку в ФНЛ, однако уже летом ему доверили молодежную команду, а Александру Горшкову дали «Зенит-2». Но питерцы пока только проигрывают и самое время уже думать о смене главного тренера, если руководство волнует будущее команды. Сложно представить, чтобы нынешний «Зенит» потягался с «Шинником» в гостях.

Сибирское дерби

В 7-ом туре в Тюмени пройдет сибирское дерби. Обе команды одинаково начали сезон. По 8 очков в турнирной таблице. Как правило, сибирское дерби не заканчивается ничейным исходом. Команды раз за разом разочаровывают друг друга. Нечто подобное было во времена противостояния «Краснодара» и «Кубани» в Премьер-лиге.

Матч тура

В эти выходные сложно выделить какие-либо яркие противостояния. Многие команды в данный момент вкатываются в сезон и ярких доминирующих команд мало. Пожалуй, только «Краснодар-2» и «Тамбов». Тамбовчане оправились после болезненного поражения от «быков» и привезли три трудовых очка из Хабаровска. На этот раз «Тамбов» принимает саранскую «Мордовию», которая крайне неуступчива и забивает очень красивые голы.

Сложности «Ротора»

«Ротор» существенно обновился летом. Практически полностью: от состава до тренерского штаба. Роберт Евдокимов продолжает обкатывать новый коллектив, хотя проблем с сыгранностью не должно было возникнуть, так как многие футболисты перешли из краснодарской «Кубани». Результаты пока плачевные. Волгоградцы в зоне вылета, а капитан команды Эдиев просит у болельщиков терпения и прийти на домашнюю игру 26 августа. Но перед этим будет выезд в Москву, где «Спартак-2» после прихода Булатова возвращаются на лидирующие позиции в лиге, как это было при Бушманове.

7-ой тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Краснодар-2
Вчера, 22:12
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№3 Написал: MIG Piter (Вчера, 22:28) #
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...они вне конкурса


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Quincy (Вчера, 22:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сэт
кстати..а кто в курсе...вторая команда(типо Краснодар-2) выходит в РПЛ если занимает 1-2 место?

не выходит
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 22:12) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
кстати..а кто в курсе...вторая команда(типо Краснодар-2) выходит в РПЛ если занимает 1-2 место?


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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