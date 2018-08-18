Из андеграунда на экран. "Оренбург" - новый лидер РПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Краснодар" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:47
Геннадий Орлов: когда удалили Адриано, я не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" (19)
Геннадий Орлов: когда удалили Адриано, я не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" (19)
Вчера, 22:47
Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"
Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"
Вчера, 22:12
Лидерство "Краснодара-2". Анонс 7-го тура ФНЛ (3)
Лидерство "Краснодара-2". Анонс 7-го тура ФНЛ (3)
Вчера, 22:11
"Рубин" опроверг информацию об интересе к Жоау Мариу
"Рубин" опроверг информацию об интересе к Жоау Мариу
Вчера, 21:37
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
Вчера, 21:27
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (16)
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (16)
Вчера, 21:16
Борис Игнатьев: Семак выбрал единственную правильную тактику (6)
Борис Игнатьев: Семак выбрал единственную правильную тактику (6)
Вчера, 19:39
Паулу Бенту возглавил сборную Южной Кореи
Паулу Бенту возглавил сборную Южной Кореи
Вчера, 19:11
Стадион "Фишт" готов принять первый матч ФНЛ (3)
Стадион "Фишт" готов принять первый матч ФНЛ (3)
Вчера, 19:08
Константин Лепехин: Дзюба выходит на новый уровень игры (3)
Константин Лепехин: Дзюба выходит на новый уровень игры (3)
Вчера, 18:27
Эмилиано Ригони официально перешел в "Аталанту" (9)
Эмилиано Ригони официально перешел в "Аталанту" (9)
Вчера, 18:19
ФИФА оштрафовала "Атлетико" на 46 450 евро за участие третьих лиц в трансфере Черчи (1)
ФИФА оштрафовала "Атлетико" на 46 450 евро за участие третьих лиц в трансфере Черчи (1)
Вчера, 18:08
"Спартак" внес в заявку на сезон Романа Еременко (10)
"Спартак" внес в заявку на сезон Романа Еременко (10)
Вчера, 17:48
Тина Канделаки станет первым представителем Ла Лиги в России (10)
Тина Канделаки станет первым представителем Ла Лиги в России (10)
Вчера, 17:32
Концерт Басты на "Ростов Арене" перенесут из-за футбола (10)
Концерт Басты на "Ростов Арене" перенесут из-за футбола (10)
Вчера, 17:12
Александра Головина засняли на вечеринке в Монако (видео) (19)
Александра Головина засняли на вечеринке в Монако (видео) (19)
Вчера, 17:04
"Торпедо" приурочит чествование обладателей Кубка России-1993 ко дню рождения клуба (3)
"Торпедо" приурочит чествование обладателей Кубка России-1993 ко дню рождения клуба (3)
Вчера, 17:04
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
Вчера, 16:36
"Бордо" отстранил главного тренера Пойета
"Бордо" отстранил главного тренера Пойета
Вчера, 16:15
Самое вкусное - в Краснодаре. Превью 4-го тура РПЛ (4)
Самое вкусное - в Краснодаре. Превью 4-го тура РПЛ (4)
Вчера, 16:12
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
Вчера, 16:06
Де Брюйне пропустит около 3 месяцев из-за травмы
Де Брюйне пропустит около 3 месяцев из-за травмы
Вчера, 15:33
Алексей Миллер: историческая победа "Зенита", такого Россия и Европа ещё не видели! (54)
Алексей Миллер: историческая победа "Зенита", такого Россия и Европа ещё не видели! (54)
Вчера, 15:15
Кевин де Брейне пропустит 3 месяца
Кевин де Брейне пропустит 3 месяца
Вчера, 15:11
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (24)
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (24)
Вчера, 15:07
"Монако" официально представит Головина 20 августа (3)
"Монако" официально представит Головина 20 августа (3)
Вчера, 14:19
"Ницца" нашла замену Балотелли в Испании
"Ницца" нашла замену Балотелли в Испании
Вчера, 13:49
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Вчера, 13:41
Отец футболиста сборной Габона принес его мать в жертву ради успехов сына в футболе (9)
Отец футболиста сборной Габона принес его мать в жертву ради успехов сына в футболе (9)
Вчера, 13:32
Источник: этим летом "Зенит" больше не будет продавать игроков (4)
Источник: этим летом "Зенит" больше не будет продавать игроков (4)
Вчера, 13:18
ЦСКА отказался от идеи арендовать Груича у "Ливерпуля" (7)
ЦСКА отказался от идеи арендовать Груича у "Ливерпуля" (7)
Из андеграунда на экран. "Оренбург" - новый лидер РПЛ
В пятницу «Оренбург» одержал волевую победу в Каспийске над «Анжи» и вышел на первое место с тремя победами подряд. Rusfootball.info рассказывает о самом неожиданном лидере сезона
Чистка пердивом
Неделя с 21 по 28 мая 2017 года надолго останется в памяти оренбургских болельщиков. Начиналось все с героической победы над бердыевским «Ростовом», которая позволила отцепить южан от Лиге Европы, а «Оренбургу» играть в стыковых матчах. Затем были скудные нули с Хабаровском и феерия Александра Довбни в серии пенальти. Новичок Премьер-лиги так и не отстоял свое место со СКА. Роберт Евдокимов, построивший данный коллектив, подал в отставку и уехал в Казахстан. Несмотря на то, что руководство не хотело его отпускать. Большинство футболистов остались в клубе. Тренером стал Темури Кецбая. Не очень понятно, что произошло, но грузину не удалось поладить с игроками. После поражения от Кубани специалист подал в отставку по семейным обстоятельствам.
Новым тренером стал Владимир Федотов. Для многих фигура достаточно неизвестная. Как правило, он трудился в тренерских штабах, в том числе у Евдокимова. Из самостоятельной работы можно выделить период в Новокузнецке. Он вывел «Металлург» в первый дивизион и при скромном бюджете сохранил прописку. Решение пригласить Федотова можно было объяснить неудачной затеей построить новую команду, как этого хотел Кецбаи. Владимир Валентинович, как человек, трудившийся долгое время с Евдокимовым прекрасно знал кухню и подходил на роль продолжателя дела предыдущего наставника. И ставка сработала: в 30 играх команда уступила лишь дважды. «Оренбург» занял первую строчку и вернулся в элиту.
Лучшие из андеграунда
Дебют в Премьер-лиге дал много плодов для работы над ошибками. В первый заход «Оренбург» сохранил костяк с первого дивизиона, но не избежал сомнительных приобретений, вроде агентских креатур в лице Александра Прудникова или Якуба Бамба. Владимир Федотов и его штаб принялись к тщательному подбору кадров для игры в элите еще за полгода до окончания ФНЛ. Ушли игроки, которых набирали для Кецбаи, а к основе добавились звезды первого дивизиона. «Оренбург» в полной мере можно было считать грандом первой лиги. «Газпром» не дает бедствовать и позволяет приобретать лучшие кадры ФНЛ. При чем, если оренбуржцы цепляются за игрока, то могут вести его чуть ли не год, как Андреа Чуканова.
Прошлым летом клуб рассчитывал заполучить нападающего Андрея Козлова, но тот остался в Красноярске на полгода, но зимой клубы все же пришли к соглашению. Добавился один из самых крутых универсалов лиги, а по совместительству ученик официантской школы футбола Юрия Газзаева – Алексей Сутормин. Вернулся из «Анжи» сильнейший опорник ФНЛ – Вадим Афонин. Перебрался и Евгений Фролов, под 30 лет взявшийся за голову. Летом «Оренбург» пополнился лучшим бомбардиром первой лиги Артемом Кулишевым и талантливым форвардом Андреа Чукановым. «Оренбург» не стал сильно закупаться летом, предпочтя лишь точечные усиления, а основная обойма сохранилась с прошлого сезона.
Игровая модель
Тактика лидера турнира мало чем отличается от большинства других – все те же 5 защитников, но при такой модели, ставшей губительной для результативности все лиги, «Оренбург» умудряется забивать по три мяча за игру. За время выступления в ФНЛ тренерский штаб отточил оборону и опорную зону, а вот впереди Федотов постоянно экспериментирует и все зависит от подготовки к сопернику. Видно, что у клуба работает серьезно аналитический отдел, поэтому тренер старается комбинировать футболистов, выступающих под нападающим. Против «Крыльев» команда рассчитывала на фланговые навесы. С «Локомотивом» было отдано предпочтение Никите Малярову, заточенному под резкие передачи в чужую штрафную. В Каспийске выход Поповича позволил быстрее передвигать мяч и доминировать в центральной оси. Уральцы показали, что могут играть не только вторым номером, но и самостоятельно вести игру. Самое главное для всеми любимой автобусной модели у «Оренбурга» есть качественные латерали, как Алексей Сутормин. В Самаре и Дагестане его подключения приводили к забитым голам. Стоит отметить и точные замены тренерского штаба. Вот уже вторую встречу футболисты со скамейки переворачивают ход встречи.
Фактор Фролова
«Оренбург» - это и про удачу. Со «Спартаком» Евгений Фролов допустил глупую ошибку, ставшую фатальной. В Самаре голкипер полностью реабилитировался, потащил пенальти, что потом привело к организации второго забитого гола. Подобное было и в пятницу. При счете 1:0 в концовке тайма Фролов отразил пенальти от Маркелова. «Оренбург» остался в игре и перевернул ход встречи во втором тайме. А голы Андреа Чуканова уже из вошли в разряд фантастики. Человек пуляет с дальней дистанции так, как это не делают многие звезды английской Премьер-лиги.
«Лестер» в свое время на фарте вытащил не мало игр, а вот какой запас прочности у «Оренбурга» покажут следующие матчи. В трех ближайших турах предстоит принимать «Зенит» и «Краснодар». Именно эти встречи расставят все на свои места, либо все окончательно запутают. К "Оренбургу" начнут подходить осмотрительнее и будут внимательно готовиться, как к "Ростову" Бердыева. Тем не менее, РПЛ получила нового сенсационного лидера хоть и всего на пару дней. Болельщики могут радоваться и фотографировать таблицу. Возможно, такое и не повторится.
Фото: ФК Оренбург, СЭ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Чистка пердивом
Неделя с 21 по 28 мая 2017 года надолго останется в памяти оренбургских болельщиков. Начиналось все с героической победы над бердыевским «Ростовом», которая позволила отцепить южан от Лиге Европы, а «Оренбургу» играть в стыковых матчах. Затем были скудные нули с Хабаровском и феерия Александра Довбни в серии пенальти. Новичок Премьер-лиги так и не отстоял свое место со СКА. Роберт Евдокимов, построивший данный коллектив, подал в отставку и уехал в Казахстан. Несмотря на то, что руководство не хотело его отпускать. Большинство футболистов остались в клубе. Тренером стал Темури Кецбая. Не очень понятно, что произошло, но грузину не удалось поладить с игроками. После поражения от Кубани специалист подал в отставку по семейным обстоятельствам.
Новым тренером стал Владимир Федотов. Для многих фигура достаточно неизвестная. Как правило, он трудился в тренерских штабах, в том числе у Евдокимова. Из самостоятельной работы можно выделить период в Новокузнецке. Он вывел «Металлург» в первый дивизион и при скромном бюджете сохранил прописку. Решение пригласить Федотова можно было объяснить неудачной затеей построить новую команду, как этого хотел Кецбаи. Владимир Валентинович, как человек, трудившийся долгое время с Евдокимовым прекрасно знал кухню и подходил на роль продолжателя дела предыдущего наставника. И ставка сработала: в 30 играх команда уступила лишь дважды. «Оренбург» занял первую строчку и вернулся в элиту.
Лучшие из андеграунда
Дебют в Премьер-лиге дал много плодов для работы над ошибками. В первый заход «Оренбург» сохранил костяк с первого дивизиона, но не избежал сомнительных приобретений, вроде агентских креатур в лице Александра Прудникова или Якуба Бамба. Владимир Федотов и его штаб принялись к тщательному подбору кадров для игры в элите еще за полгода до окончания ФНЛ. Ушли игроки, которых набирали для Кецбаи, а к основе добавились звезды первого дивизиона. «Оренбург» в полной мере можно было считать грандом первой лиги. «Газпром» не дает бедствовать и позволяет приобретать лучшие кадры ФНЛ. При чем, если оренбуржцы цепляются за игрока, то могут вести его чуть ли не год, как Андреа Чуканова.
Прошлым летом клуб рассчитывал заполучить нападающего Андрея Козлова, но тот остался в Красноярске на полгода, но зимой клубы все же пришли к соглашению. Добавился один из самых крутых универсалов лиги, а по совместительству ученик официантской школы футбола Юрия Газзаева – Алексей Сутормин. Вернулся из «Анжи» сильнейший опорник ФНЛ – Вадим Афонин. Перебрался и Евгений Фролов, под 30 лет взявшийся за голову. Летом «Оренбург» пополнился лучшим бомбардиром первой лиги Артемом Кулишевым и талантливым форвардом Андреа Чукановым. «Оренбург» не стал сильно закупаться летом, предпочтя лишь точечные усиления, а основная обойма сохранилась с прошлого сезона.
Игровая модель
Тактика лидера турнира мало чем отличается от большинства других – все те же 5 защитников, но при такой модели, ставшей губительной для результативности все лиги, «Оренбург» умудряется забивать по три мяча за игру. За время выступления в ФНЛ тренерский штаб отточил оборону и опорную зону, а вот впереди Федотов постоянно экспериментирует и все зависит от подготовки к сопернику. Видно, что у клуба работает серьезно аналитический отдел, поэтому тренер старается комбинировать футболистов, выступающих под нападающим. Против «Крыльев» команда рассчитывала на фланговые навесы. С «Локомотивом» было отдано предпочтение Никите Малярову, заточенному под резкие передачи в чужую штрафную. В Каспийске выход Поповича позволил быстрее передвигать мяч и доминировать в центральной оси. Уральцы показали, что могут играть не только вторым номером, но и самостоятельно вести игру. Самое главное для всеми любимой автобусной модели у «Оренбурга» есть качественные латерали, как Алексей Сутормин. В Самаре и Дагестане его подключения приводили к забитым голам. Стоит отметить и точные замены тренерского штаба. Вот уже вторую встречу футболисты со скамейки переворачивают ход встречи.
Фактор Фролова
«Оренбург» - это и про удачу. Со «Спартаком» Евгений Фролов допустил глупую ошибку, ставшую фатальной. В Самаре голкипер полностью реабилитировался, потащил пенальти, что потом привело к организации второго забитого гола. Подобное было и в пятницу. При счете 1:0 в концовке тайма Фролов отразил пенальти от Маркелова. «Оренбург» остался в игре и перевернул ход встречи во втором тайме. А голы Андреа Чуканова уже из вошли в разряд фантастики. Человек пуляет с дальней дистанции так, как это не делают многие звезды английской Премьер-лиги.
«Лестер» в свое время на фарте вытащил не мало игр, а вот какой запас прочности у «Оренбурга» покажут следующие матчи. В трех ближайших турах предстоит принимать «Зенит» и «Краснодар». Именно эти встречи расставят все на свои места, либо все окончательно запутают. К "Оренбургу" начнут подходить осмотрительнее и будут внимательно готовиться, как к "Ростову" Бердыева. Тем не менее, РПЛ получила нового сенсационного лидера хоть и всего на пару дней. Болельщики могут радоваться и фотографировать таблицу. Возможно, такое и не повторится.
Фото: ФК Оренбург, СЭ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.