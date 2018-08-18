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Из андеграунда на экран. "Оренбург" - новый лидер РПЛ

В пятницу «Оренбург» одержал волевую победу в Каспийске над «Анжи» и вышел на первое место с тремя победами подряд. Rusfootball.info рассказывает о самом неожиданном лидере сезона










Чистка пердивом




Неделя с 21 по 28 мая 2017 года надолго останется в памяти оренбургских болельщиков. Начиналось все с героической победы над бердыевским «Ростовом», которая позволила отцепить южан от Лиге Европы, а «Оренбургу» играть в стыковых матчах. Затем были скудные нули с Хабаровском и феерия Александра Довбни в серии пенальти. Новичок Премьер-лиги так и не отстоял свое место со СКА. Роберт Евдокимов, построивший данный коллектив, подал в отставку и уехал в Казахстан. Несмотря на то, что руководство не хотело его отпускать. Большинство футболистов остались в клубе. Тренером стал Темури Кецбая. Не очень понятно, что произошло, но грузину не удалось поладить с игроками. После поражения от Кубани специалист подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Новым тренером стал Владимир Федотов. Для многих фигура достаточно неизвестная. Как правило, он трудился в тренерских штабах, в том числе у Евдокимова. Из самостоятельной работы можно выделить период в Новокузнецке. Он вывел «Металлург» в первый дивизион и при скромном бюджете сохранил прописку. Решение пригласить Федотова можно было объяснить неудачной затеей построить новую команду, как этого хотел Кецбаи. Владимир Валентинович, как человек, трудившийся долгое время с Евдокимовым прекрасно знал кухню и подходил на роль продолжателя дела предыдущего наставника. И ставка сработала: в 30 играх команда уступила лишь дважды. «Оренбург» занял первую строчку и вернулся в элиту.

Лучшие из андеграунда



Дебют в Премьер-лиге дал много плодов для работы над ошибками. В первый заход «Оренбург» сохранил костяк с первого дивизиона, но не избежал сомнительных приобретений, вроде агентских креатур в лице Александра Прудникова или Якуба Бамба. Владимир Федотов и его штаб принялись к тщательному подбору кадров для игры в элите еще за полгода до окончания ФНЛ. Ушли игроки, которых набирали для Кецбаи, а к основе добавились звезды первого дивизиона. «Оренбург» в полной мере можно было считать грандом первой лиги. «Газпром» не дает бедствовать и позволяет приобретать лучшие кадры ФНЛ. При чем, если оренбуржцы цепляются за игрока, то могут вести его чуть ли не год, как Андреа Чуканова.

Прошлым летом клуб рассчитывал заполучить нападающего Андрея Козлова, но тот остался в Красноярске на полгода, но зимой клубы все же пришли к соглашению. Добавился один из самых крутых универсалов лиги, а по совместительству ученик официантской школы футбола Юрия Газзаева – Алексей Сутормин. Вернулся из «Анжи» сильнейший опорник ФНЛ – Вадим Афонин. Перебрался и Евгений Фролов, под 30 лет взявшийся за голову. Летом «Оренбург» пополнился лучшим бомбардиром первой лиги Артемом Кулишевым и талантливым форвардом Андреа Чукановым. «Оренбург» не стал сильно закупаться летом, предпочтя лишь точечные усиления, а основная обойма сохранилась с прошлого сезона.

Игровая модель



Тактика лидера турнира мало чем отличается от большинства других – все те же 5 защитников, но при такой модели, ставшей губительной для результативности все лиги, «Оренбург» умудряется забивать по три мяча за игру. За время выступления в ФНЛ тренерский штаб отточил оборону и опорную зону, а вот впереди Федотов постоянно экспериментирует и все зависит от подготовки к сопернику. Видно, что у клуба работает серьезно аналитический отдел, поэтому тренер старается комбинировать футболистов, выступающих под нападающим. Против «Крыльев» команда рассчитывала на фланговые навесы. С «Локомотивом» было отдано предпочтение Никите Малярову, заточенному под резкие передачи в чужую штрафную. В Каспийске выход Поповича позволил быстрее передвигать мяч и доминировать в центральной оси. Уральцы показали, что могут играть не только вторым номером, но и самостоятельно вести игру. Самое главное для всеми любимой автобусной модели у «Оренбурга» есть качественные латерали, как Алексей Сутормин. В Самаре и Дагестане его подключения приводили к забитым голам. Стоит отметить и точные замены тренерского штаба. Вот уже вторую встречу футболисты со скамейки переворачивают ход встречи.

Фактор Фролова



«Оренбург» - это и про удачу. Со «Спартаком» Евгений Фролов допустил глупую ошибку, ставшую фатальной. В Самаре голкипер полностью реабилитировался, потащил пенальти, что потом привело к организации второго забитого гола. Подобное было и в пятницу. При счете 1:0 в концовке тайма Фролов отразил пенальти от Маркелова. «Оренбург» остался в игре и перевернул ход встречи во втором тайме. А голы Андреа Чуканова уже из вошли в разряд фантастики. Человек пуляет с дальней дистанции так, как это не делают многие звезды английской Премьер-лиги.

«Лестер» в свое время на фарте вытащил не мало игр, а вот какой запас прочности у «Оренбурга» покажут следующие матчи. В трех ближайших турах предстоит принимать «Зенит» и «Краснодар». Именно эти встречи расставят все на свои места, либо все окончательно запутают. К "Оренбургу" начнут подходить осмотрительнее и будут внимательно готовиться, как к "Ростову" Бердыева. Тем не менее, РПЛ получила нового сенсационного лидера хоть и всего на пару дней. Болельщики могут радоваться и фотографировать таблицу. Возможно, такое и не повторится.

Фото: ФК Оренбург, СЭ

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 09:38
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