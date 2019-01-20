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"Валенсия" с Черышевым обыграла "Сельту"

"Валенсия" в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграла "Сельту" - 2:1.

Чемпионат Испании

20-й тур

"Сельта" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Араухо, 40 (1:0). Торрес, 71 (1:1). Родриго, 84 (1:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Араухо, Мальо, Хункa, Лоботка (Бельтран, 89), Хосабед Санчес, Буфаль (Эмре Мор, 71), Мендес, Систо (Юльсагер, 82), Гомес.

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен (Васс, 79), Солер (Гамейро, 61), Родриго, Черышев (Торрес, 61), Мина.

Предупреждения: Хосабед Санчес, 11. Габриэл Паулиста, 42. Солер, 42. Мендес, 58. Мальо, 76. Торрес, 80. Ронкалья, 90+2.
Теги: Сельта Черышев Валенсия Ла Лига
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#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 01:31)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Мда. Тут новости выкладывают люди со странным мышлением


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:50)
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без Черышева, он ушел и Валенсия выиграла, сменщик Черышева положил начало победе
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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