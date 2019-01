"Сассуоло"? "Барселона"! Кевин-Принс Боатенг, чей переход шокировал планету

Kevin-Prince Boateng's career path: ?? Hertha BSC ??????? Spurs ?? Dortmund ??????? Portsmouth ?? Genoa ?? AC Milan ?? Schalke ?? AC Milan ?? Las Palmas ?? Eintracht Frankfurt ?? Sassuolo ?? Barcelona One of the best you'll see. ? pic.twitter.com/l3P5qnWvFj

One of the best goals of Seti?n's Las Palmas and what a finish from Kevin Prince Boateng!!!! pic.twitter.com/wATATe8Jpj