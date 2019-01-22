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"Сассуоло"? "Барселона"! Кевин-Принс Боатенг, чей переход шокировал планету
По уровню резонанса от подписания Боатенга можно подумать, что «Барселона» подписала минимум его брата из «Баварии» или очередного Усмана Дембеле за сотку. Но нет – это всего лишь 2-миллионная аренда с правом выкупа за 8. Тем не менее, мир сошёл с ума от Кевина-Принса в «Барсе» – настолько он неординарный человек. О сенсационном новичке каталонцев – в материале Rusfootball.info.
Сломал Баллака перед чемпионатом мира
Боатенг по-настоящему заявил о себе на весь мир в 2010 году: до чемпионата мира оставалось не так много времени, до краха «Портсмута» тоже, но тогда команда вышла в финал Кубка Англии и встретилась там с «Челси». Плотнее всех с соперником пересёкся как раз Кевин-Принс, сломавший Михаэля Баллака и лишивший лидера немецкой сборной поездки на чемпионат мира. Вся Германия знала, кто это сделал.
Боатенг, конечно, отрицал намерения травмировать Михаэля, хотя когда Кевину было 18 лет, Баллак наступил ему на ногу. Между игроками произошёл такой диалог:
– Заткнись. Кем ты себя возомнил?
– А кем ты себя возомнил? – ответил юнец.
– Я звезда.
– Даже звезды падают.
Выбрал Гану вместо Германии и играл за сборную против брата
По иронии судьбы, на Мундиале Гана встретилась с Германией. Баллак благодаря сами знаете кому в турнире участия не принял, но был в составе Бундестим особенный для Принса соперник – его брат Жером.
Игравший на немецкие молодёжки Кевин выбрал родину своего отца, но не по зову сердца, поскольку папаша бросил мать, когда Принсу был всего год. Дело в том, что девочки и клубы на определённом этапе интересовали его гораздо больше, поэтому в сборную Германии он не проходил ни по игровым, ни по моральным качествам.
Боатенги выросли совершенно разными людьми, поскольку Жером родился в респектабельном районе Берлина и жил вместе с отцом. В итоге во взрослую жизнь вступали два антипода – бандит с района и интеллигент, но оба стали футболистами. По молодости Кевин был перспективнее, однако футбольная жизнь сложилась иначе. Германия тогда обыграла Гану 1:0, а Жером бОльшую часть карьеры провёл в топ-клубе и топ-сборной.
Через 4 года Германия и Гана встретились вновь – была зафиксирована ничья 2:2, а в матче снова приняли участие оба брата.
Жил клубами и вечеринками и раньше нас понял, какой же Клопп крутой
В «Герте» были рады продать проблемного игрока за приличные деньги в «Тоттенхэм», но Мартину Йолу новичок не понравился. По сути Боатенг совершил переход не в футбольный, а в ночной клуб, из которых не вылезал. Он спускал деньги, тусовался каждый день, но со временем понял, до чего себя довёл – в зеркале Боатенг увидел раздутого старика.
Интерес к футболу в дортмундской аренде ему вернул Юрген Клопп, но больше поработать с этим тренером Боатенгу не удалось. Хотя удивительно, что вообще удалось: Юрген неоднократно заявлял, что между топовым засранцем и просто хорошим игроком с нормальными человеческими качествами выберет второго.
10 переходов за 12 лет
У Боатенга были удачные периоды карьеры, но он нигде не задерживался надолго. Дважды Кевин переходил в «Милан», но это был уже не тот топ-клуб. Так что можно сказать, что в команду-гранд он перешёл, когда карьера уже очевидно приблизилась к закату.
Казалось бы, ничто не предвещало «Барселоны». Человек без особого блеска играл за итальянский середняк – и посреди зимы получил такое приглашение.
Смеялся над симуляциями будущих партнёров
«Нырок? Суаресу и Бускетсу бы понравилось», – написал как-то в твиттере Кевин. Во время чемпионата мира в России он тоже явно не ждал, что его позовут в «Барселону», выложив фото Роналду с подписью «Лучший». Правда, потом Боатенг объяснил, что Роналду лучший в мире людей, а Месси – инопланетянин.
Травмировался, потому что часто занимался сексом?
Позже Мелисса Сатта (теперь уже, видимо, бывшая жена Боатенга) сказала, что она пошутила насчёт причины травм мужа, но в каждой шутке лишь доля шутки. Да, Зе Луиш?
Ушёл с поля из-за расизма
Бывший бандит берлинских улиц не нашёл ничего лучше, чем уйти с поля и укрыться в раздевалке, когда фанаты заштатной итальянской команды во время кубкового матча начали проявлять расизм по отношению к нему. Позже Боатенг выступал на тему расизма в ООН, недавно принял участие в фильме «Я не обезьяна», а перед ЧМ-2010 встречался с Нельсоном Манделой.
Забивал незаконно красивые голы
Этот, возможно, ещё помнят болельщики «Барселоны».
А этот точно не забыли фаны «Лас-Пальмаса».
Зачем Боатенг «Барселоне»?
Собрать абсолютно все любопытные истории из жизни Боатенга легче, чем ответить на этот вопрос. Всю зиму на новостных лентах появляются странные об интересе «Барселоны» к тому или иному изделию лесной промышленности: Жиру, Льоренте, Бакамбу и т.д. Аналитик Сергей Титов уверен, что Боатенг, умеющий играть ложную девятку, в барселонском футболе за счёт умного движения, понимания комбинационной игры и схемы 4-3-3 принесёт больше пользы.
Трансфер, конечно, неочевидный, но за Паулиньо в прошлом сезоне даже пришлось платить большие деньги и забирать из Китая, а забивал он исправно. Боатенга же изначально берут про запас. Чемпионская гонка в Испании толком даже не начиналась, поэтому вполне возможно, что Боатенг весной без ущерба для результата даст кому-то из лидеров отдохнуть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сломал Баллака перед чемпионатом мира
Боатенг по-настоящему заявил о себе на весь мир в 2010 году: до чемпионата мира оставалось не так много времени, до краха «Портсмута» тоже, но тогда команда вышла в финал Кубка Англии и встретилась там с «Челси». Плотнее всех с соперником пересёкся как раз Кевин-Принс, сломавший Михаэля Баллака и лишивший лидера немецкой сборной поездки на чемпионат мира. Вся Германия знала, кто это сделал.
Боатенг, конечно, отрицал намерения травмировать Михаэля, хотя когда Кевину было 18 лет, Баллак наступил ему на ногу. Между игроками произошёл такой диалог:
– Заткнись. Кем ты себя возомнил?
– А кем ты себя возомнил? – ответил юнец.
– Я звезда.
– Даже звезды падают.
Выбрал Гану вместо Германии и играл за сборную против брата
По иронии судьбы, на Мундиале Гана встретилась с Германией. Баллак благодаря сами знаете кому в турнире участия не принял, но был в составе Бундестим особенный для Принса соперник – его брат Жером.
Игравший на немецкие молодёжки Кевин выбрал родину своего отца, но не по зову сердца, поскольку папаша бросил мать, когда Принсу был всего год. Дело в том, что девочки и клубы на определённом этапе интересовали его гораздо больше, поэтому в сборную Германии он не проходил ни по игровым, ни по моральным качествам.
Артуро Видаль и Принс Боатенг в одной команде. Кажется, Барселона запустила новую версию GTA максимального уровня сложности.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) January 21, 2019
Боатенги выросли совершенно разными людьми, поскольку Жером родился в респектабельном районе Берлина и жил вместе с отцом. В итоге во взрослую жизнь вступали два антипода – бандит с района и интеллигент, но оба стали футболистами. По молодости Кевин был перспективнее, однако футбольная жизнь сложилась иначе. Германия тогда обыграла Гану 1:0, а Жером бОльшую часть карьеры провёл в топ-клубе и топ-сборной.
Через 4 года Германия и Гана встретились вновь – была зафиксирована ничья 2:2, а в матче снова приняли участие оба брата.
Жил клубами и вечеринками и раньше нас понял, какой же Клопп крутой
В «Герте» были рады продать проблемного игрока за приличные деньги в «Тоттенхэм», но Мартину Йолу новичок не понравился. По сути Боатенг совершил переход не в футбольный, а в ночной клуб, из которых не вылезал. Он спускал деньги, тусовался каждый день, но со временем понял, до чего себя довёл – в зеркале Боатенг увидел раздутого старика.
Интерес к футболу в дортмундской аренде ему вернул Юрген Клопп, но больше поработать с этим тренером Боатенгу не удалось. Хотя удивительно, что вообще удалось: Юрген неоднократно заявлял, что между топовым засранцем и просто хорошим игроком с нормальными человеческими качествами выберет второго.
10 переходов за 12 лет
У Боатенга были удачные периоды карьеры, но он нигде не задерживался надолго. Дважды Кевин переходил в «Милан», но это был уже не тот топ-клуб. Так что можно сказать, что в команду-гранд он перешёл, когда карьера уже очевидно приблизилась к закату.
Kevin-Prince Boateng's career path:— Squawka News (@SquawkaNews) January 21, 2019
?? Hertha BSC
??????? Spurs
?? Dortmund
??????? Portsmouth
?? Genoa
?? AC Milan
?? Schalke
?? AC Milan
?? Las Palmas
?? Eintracht Frankfurt
?? Sassuolo
?? Barcelona
One of the best you'll see. ? pic.twitter.com/l3P5qnWvFj
Казалось бы, ничто не предвещало «Барселоны». Человек без особого блеска играл за итальянский середняк – и посреди зимы получил такое приглашение.
Смеялся над симуляциями будущих партнёров
«Нырок? Суаресу и Бускетсу бы понравилось», – написал как-то в твиттере Кевин. Во время чемпионата мира в России он тоже явно не ждал, что его позовут в «Барселону», выложив фото Роналду с подписью «Лучший». Правда, потом Боатенг объяснил, что Роналду лучший в мире людей, а Месси – инопланетянин.
Травмировался, потому что часто занимался сексом?
Позже Мелисса Сатта (теперь уже, видимо, бывшая жена Боатенга) сказала, что она пошутила насчёт причины травм мужа, но в каждой шутке лишь доля шутки. Да, Зе Луиш?
Ушёл с поля из-за расизма
Бывший бандит берлинских улиц не нашёл ничего лучше, чем уйти с поля и укрыться в раздевалке, когда фанаты заштатной итальянской команды во время кубкового матча начали проявлять расизм по отношению к нему. Позже Боатенг выступал на тему расизма в ООН, недавно принял участие в фильме «Я не обезьяна», а перед ЧМ-2010 встречался с Нельсоном Манделой.
Забивал незаконно красивые голы
Этот, возможно, ещё помнят болельщики «Барселоны».
Барселона ждала восемь лет.pic.twitter.com/0G1TaAR5XO— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) January 21, 2019
А этот точно не забыли фаны «Лас-Пальмаса».
One of the best goals of Seti?n's Las Palmas and what a finish from Kevin Prince Boateng!!!! pic.twitter.com/wATATe8Jpj— Srijan?? (@srijancule) January 21, 2019
Зачем Боатенг «Барселоне»?
Собрать абсолютно все любопытные истории из жизни Боатенга легче, чем ответить на этот вопрос. Всю зиму на новостных лентах появляются странные об интересе «Барселоны» к тому или иному изделию лесной промышленности: Жиру, Льоренте, Бакамбу и т.д. Аналитик Сергей Титов уверен, что Боатенг, умеющий играть ложную девятку, в барселонском футболе за счёт умного движения, понимания комбинационной игры и схемы 4-3-3 принесёт больше пользы.
Трансфер, конечно, неочевидный, но за Паулиньо в прошлом сезоне даже пришлось платить большие деньги и забирать из Китая, а забивал он исправно. Боатенга же изначально берут про запас. Чемпионская гонка в Испании толком даже не начиналась, поэтому вполне возможно, что Боатенг весной без ущерба для результата даст кому-то из лидеров отдохнуть.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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