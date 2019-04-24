Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 30 69
3 РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Ф 30 53
5 Боруссия М 30 51
6 Хоффенхайм 30 50
7 Байер 30 48
8 Вердер 30 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 30 37
11 Герта 30 36
12 Майнц 30 36
13 Фрайбург 30 32
14 Аугсбург 30 31
15 Шальке 04 30 27
16 Штутгарт 30 21
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 30 15
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Новости партнеров

Марко Груич может перейти в "Атлетико"

Полузащитник "Герты" Марко Груич может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает ESPN, "Атлетико" рассматривает 23-летнего серба в качестве замены Родри, который может перейти в "Манчестер Сити".

Права на Груича принадлежат "Ливерпулю", а в Германии он играет на правах аренды.

"СЭ"
Теги: Груич Атлетико Ла Лига Трансферы Герта Бундеслига
Сегодня, 05:09
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