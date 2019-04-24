Марко Груич может перейти в "Атлетико"

Полузащитник "Герты" Марко Груич может продолжить карьеру в Испании.Как сообщает ESPN, "Атлетико" рассматривает 23-летнего серба в качестве замены Родри, который может перейти в "Манчестер Сити".Права на Груича принадлежат "Ливерпулю", а в Германии он играет на правах аренды.