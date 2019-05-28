Источник: "Барселона" сообщила Вальверде, что уволит его

"Барселона" в ближайшее время отправит в отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хоаким Доменек, руководство сине-гранатовых уже сообщило 55-летнему специалисту о своем решении.В то же время Cadena Ser опровергло эту информацию: издание сообщает, что в настоящее время Вальверде находится в отпуске. Он рассчитывает, что останется на посту главного тренера "Барселоны".