Источник: "Барселона" сообщила Вальверде, что уволит его

"Барселона" в ближайшее время отправит в отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

Как утверждает журналист El Chiringuito TV Хоаким Доменек, руководство сине-гранатовых уже сообщило 55-летнему специалисту о своем решении.

В то же время Cadena Ser опровергло эту информацию: издание сообщает, что в настоящее время Вальверде находится в отпуске. Он рассчитывает, что останется на посту главного тренера "Барселоны".

"СЭ"
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига
Сегодня, 02:05
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