ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта
Издание ESPN составило десятку главных злодеев в истории спорта. Возглавил список нападающий "Барселоны" Луис Суарес.
Вторым идет еще один футболист Джоуи Бартон, а замыкает тройку боксер Майк Тайсон.
Также в десятку фошли Жозе Моуринью, Диегу Коста (Оба - футбол), Флойд Мейвезер (бокс), Серхио Рамос (футбол), Дэвид Уорнер (крикет), Диего Марадона и Рой Кин (Оба футбол).
"Спорт-Экспресс"
Вторым идет еще один футболист Джоуи Бартон, а замыкает тройку боксер Майк Тайсон.
Также в десятку фошли Жозе Моуринью, Диегу Коста (Оба - футбол), Флойд Мейвезер (бокс), Серхио Рамос (футбол), Дэвид Уорнер (крикет), Диего Марадона и Рой Кин (Оба футбол).
Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.— ESPN UK (@ESPNUK) June 17, 2019
Do you agree? ? pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ
"Спорт-Экспресс"