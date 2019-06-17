ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

Издание ESPN составило десятку главных злодеев в истории спорта. Возглавил список нападающий "Барселоны" Луис Суарес.

Вторым идет еще один футболист Джоуи Бартон, а замыкает тройку боксер Майк Тайсон.

Также в десятку фошли Жозе Моуринью, Диегу Коста (Оба - футбол), Флойд Мейвезер (бокс), Серхио Рамос (футбол), Дэвид Уорнер (крикет), Диего Марадона и Рой Кин (Оба футбол).



"Спорт-Экспресс"
Теги: Суарес Барселона Ла Лига
Сегодня, 07:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама