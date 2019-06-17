ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.



Do you agree? ? pic.twitter.com/NSmMdMCUEQ — ESPN UK (@ESPNUK) June 17, 2019

Издание ESPN составило десятку главных злодеев в истории спорта. Возглавил список нападающий "Барселоны" Луис Суарес.Вторым идет еще один футболист Джоуи Бартон, а замыкает тройку боксер Майк Тайсон.Также в десятку фошли Жозе Моуринью, Диегу Коста (Оба - футбол), Флойд Мейвезер (бокс), Серхио Рамос (футбол), Дэвид Уорнер (крикет), Диего Марадона и Рой Кин (Оба футбол).