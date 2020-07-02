Дочь владельца "Валенсии" - фанатам: клуб наш, можем делать с ним все, что хотим

Ким Лим, дочь владельца "Валенсии" Питера Лима, высказалась по поводу критики, которую обрушили на ее семью фанаты клуба, недовольные руководством.

"Некоторые фанаты ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может нам что-то сказать об этом», – написала Лим в сторис "Инстаграма".



Позже дочь владельца "Валенсии" удалила пост.



"Валенсия", в прошлом сезоне занявшая четвертое место в Ла Лиге, на данный момент идет лишь 10-й.



Сингапурский миллиардер купил "Валенсию" в 2014 году. В СМИ ранее появилась информация о том, что Лим задумывается о продаже клуба.