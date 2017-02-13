Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

На матче "Краснодар" - "Фенербахче" будет курсировать дополнительный транспорт

На матч 1/16 Лиги Европы "Краснодар" - "Фенербахче", который пройдет 16 февраля на домашнем стадионе "черно-зеленых", ожидается большое количество болельщиков.

К стадиону будут курсировать два дополнительных автобусных маршрута с микрорайонов "Фестивальный" и "Комсомольский".

После матча, примерно в 21:15 — 21:30, по каждому из указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано движение двух автобусов со всеми остановками.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Фенербахче
Вчера, 23:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.