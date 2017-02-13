На матче "Краснодар" - "Фенербахче" будет курсировать дополнительный транспорт

На матч 1/16 Лиги Европы "Краснодар" - "Фенербахче", который пройдет 16 февраля на домашнем стадионе "черно-зеленых", ожидается большое количество болельщиков.К стадиону будут курсировать два дополнительных автобусных маршрута с микрорайонов "Фестивальный" и "Комсомольский".После матча, примерно в 21:15 — 21:30, по каждому из указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано движение двух автобусов со всеми остановками.