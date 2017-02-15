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Вячеслав Караваев: надеюсь, что сможем показать свой лучший футбол в матче с "Ростовом"

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова".

"Для меня этот матч, конечно, особенный, ведь я сам русский. Но и другие игры не менее важны, в том числе в чемпионате Чехии. Всегда нужно выходить на поле и побеждать. Не буду говорить, что нам сказал тренер. Но мы знаем, как действовать и надеюсь, что сможем показать свой лучший футбол в матче с "Ростовом", - цитирует Sportbox.
Теги: Караваев Спарта Ростов
Сегодня, 21:15
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