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Тимофей Калачев: мы тщательно готовились к играм против "Спарты"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев поделился ожиданиями накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с пражской "Спартой".

"Мы тщательно готовились к играм против "Спарты". Думаю, наша команда подходит к ним в хорошем функциональном состоянии. Конечно, будет непросто, но это еврокубки, и для нас эти игры очень важны. Тем более, это матчи навылет. Чем дальше пройдем в Лиге Европы тем больше порадуем наших болельщиков. Поэтому сделаем все возможное, чтобы их не разочаровать. Настрой на "Спарту" у команды самый серьезный", — передает слова Калачева Sportbox.
Теги: Калачев Спарта Ростов
Сегодня, 22:23
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