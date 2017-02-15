Франк Веркаутерен: в контрольных матчах "Зенит" выглядел медленно

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен поделился мыслями в преддверии первой игры 1/16 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Зенитом".



"На сборах "Зенит" провел много контрольных матчей, а также купил несколько новых футболистов, но официальные игры – это совсем другое. Зимний перерыв в России очень похож на летнюю паузу в чемпионате Бельгии. Первый официальный матч после летних сборов никогда не получается самым лучшим. Отметим, что "Зенит" играл медленно в своих последних контрольных встречах", - цитирует Веркаутерена RTBF.