Уэйн Руни не поможет "МЮ" в матче с "Сент-Этьеном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что защитник команды Маркос Рохо сможет принять участие в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с "Сент-Этьеном".Также специалист сказал, что игру пропустят Майкл Кэррик, Уэйн Руни и защитник Фил Джонс, который по-прежнему не восстановился после повреждения, сообщает официальный сайт английской команды.