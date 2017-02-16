Вячеслав Караваев выйдет в стартовом составе "Спарты" в матче с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Спарты" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом".



"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха, Дочкал, Сачек, Альбьяк, Юлиш, Конате.