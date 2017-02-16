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Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Вячеслав Караваев выйдет в стартовом составе "Спарты" в матче с "Ростовом"
Стал известен стартовый состав "Спарты" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом".
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха, Дочкал, Сачек, Альбьяк, Юлиш, Конате.
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха, Дочкал, Сачек, Альбьяк, Юлиш, Конате.
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