Златан Ибрагимович: я как Индиана Джонс, везде побеждаю, куда бы ни пришел

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после хет-трика в ворота "Сент-Этьена" в матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал, почему везде добивается успеха."Каждый выигранный трофей для меня – это нечто невероятное. Куда бы я ни пришел – я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с "МЮ", то буду нереально счастлив.Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс", - сказал Ибрагимович.