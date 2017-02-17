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Златан Ибрагимович: я как Индиана Джонс, везде побеждаю, куда бы ни пришел

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после хет-трика в ворота "Сент-Этьена" в матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал, почему везде добивается успеха.

"Каждый выигранный трофей для меня – это нечто невероятное. Куда бы я ни пришел – я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с "МЮ", то буду нереально счастлив.

Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс", - сказал Ибрагимович.

Sports.ru
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:03
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(1)
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:09) #
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Еще могу понять, когда по весне обострение... но чтобы круглый год
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Извини,но только не в сборной Швеции, или о сборной забыл?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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