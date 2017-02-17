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Златан Ибрагимович: я как Индиана Джонс, везде побеждаю, куда бы ни пришел
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после хет-трика в ворота "Сент-Этьена" в матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал, почему везде добивается успеха.
"Каждый выигранный трофей для меня – это нечто невероятное. Куда бы я ни пришел – я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с "МЮ", то буду нереально счастлив.
Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс", - сказал Ибрагимович.
Sports.ru
"Каждый выигранный трофей для меня – это нечто невероятное. Куда бы я ни пришел – я побеждаю, так что если я смогу выиграть что-то вместе с "МЮ", то буду нереально счастлив.
Люди знают, что я играл во многих клубах и отдавал всего себя. Я побеждаю везде, куда прихожу. Я как Индиана Джонс", - сказал Ибрагимович.
Sports.ru
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