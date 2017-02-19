Сергей Юран: "Ростов" может побороться за полуфинал Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнение о перспективах "Ростова" в Лиге Европы.– Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и "Ростов" и "Краснодар" выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался.Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.- По тому, что они показали в игре со "Спартой" (4:0), думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.