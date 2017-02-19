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Сергей Юран: "Ростов" может побороться за полуфинал Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнение о перспективах "Ростова" в Лиге Европы.

– Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и "Ростов" и "Краснодар" выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался.

Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

- Насколько далеко такой "Ростов" может пройти в Лиге Европы?
- По тому, что они показали в игре со "Спартой" (4:0), думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.

"Советский спорт"
Теги: Юран Ростов
Сегодня, 09:15
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 09:53) #
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ох не загадывали бы... при всём уважении к Ростову, Спарта всё же далеко не самый могучий противник. В ЛЕ на данный момент присутствуют такие клубы как Тоттенхем, МЮ, Боруссия М, ФИорентина, Лион, Атлетик Б, Рома, Бешикташ и Шальке.
Регистрация: 26.03.2015
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